88 éves volt

Elhunyt Mohayné Katanics Mária Liszt Ferenc-díjas karnagy

Életének 88. évében hétfőn elhunyt Mohayné Katanics Mária Liszt Ferenc-díjas karnagy, a magyar kórusélet emblematikus alakja, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA)tiszteletbeli elnöke.

Mohayné Katanics Mária 1929. április 20-án született Baján. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1948-től 1952-ig énektanár-karvezetőnek tanult mások mellett Bárdos László, Kodály Zoltán és Lajtha László tanítványaként, majd 1952 és 1959 között népzenekutató gyakornokként dolgozott Lajtha László mellett a Néprajzi Intézetben.



A karnagy 1952-től 1959-ig a Cinkotai Tanítóképző, 1959-től 1972-ig a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 1972-től 1984-ig a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola karnagya és énektanára, 1961-1983-ig a Zeneművészeti Főiskola Gyakorlóiskolájának vezető tanára, 1984-től 1996-ig a Zsámbéki Tanítóképző vezető tanára volt, karnagyi munkája 10 éven át a Vándor kórussal is összeforrt.



Az énektanítást a Cinkotai Tanítóképzőben kezdte, utána Kodály óhajára és javaslatára a Szilágyi Gimnáziumban folytatta munkáját. Az 1959-ben alapított Szilágyi Erzsébet Nőikar fennállásának 25 éve alatt mintegy ezer koncertet adott, számos rádió- és televízió felvételt készített. A 150 kórustagból több mint negyvenen választották a muzsikusi pályát.



Mohayné Katanics Mária 1990-től 2002-ig az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Zenei Tanszékének tanáraként, 1968 és 1986 között pedig a Magyar Rádió énekkarának vendégkarnagyaként is tevékenykedett.



Érdeklődésének középpontjában az iskolai kórusmunka állt, de egyéb pedagógiai módszertani munkában is rendszeresen részt vett. Vendégtanárként tanított szolfézst, karvezetést és kórustanítást az Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban.



A karnagy munkáját többek között 1979-ben és 1983-ban Kodály Zoltán-emlékéremmel, 1982-ben Énekeljenek a népek - BBC-díjjal, 1983-ban Liszt Ferenc-díjjal, 1994-ben a Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével, 2005-ben Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjjal ismerték el.