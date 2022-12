Terror

Észak-Korea arra utasítja a szülőket, hogy a hazafias érzelmek erősítése érdekében nevezzék el gyermekeiket 'bombának'

A Mirror arról számolt be, hogy Észak-Korea keményen fellép a "túl lágy" nevek ellen, és arra bátorítja a szülőket, hogy olyan "hazafias" szavakat adjanak gyermekeiknek, mint a "Bomba", "Fegyver" és "Műhold".



A kormány azt reméli, hogy a jövő generációinak nevei az ország értékeit és eszméit tükrözik majd.



Az ország azt követeli a szülőktől, hogy gyermekeiket hazafiasabb és ideologikusabb neveken nevezzék el.



A múltban Észak-Korea engedélyezte a hasonló nevek használatát Dél-Koreában, mint például az A Ri, ami azt jelentette, hogy "szeretett személy", és a Su Mi, ami azt jelentette, hogy "szuper szépség". Kim Dzsongun, Észak-Korea jelenlegi vezetője kifejezte azt a kívánságát, hogy az új nevek mássalhangzóra végződjenek.



A jelentés szerint a szülőknek bírságot is fizetniük kell, ha nem változtatják meg a neveket.



A beszámolók szerint a vezető "szocializmusellenesnek" tartja a szabály megszegését, és aki nem tartja be az előírást, az pénzbüntetésre számíthat.



A Mirror cikke szerint néhány példa az új törvény nyomán elfogadható nevekre: Pok Il, ami "bombát" jelent, Chung Sim, ami "hűséget" jelent, és Ui Song, ami "műholdat" jelent.



Mindez egy olyan időszakban történik, amikor Észak-Korea és Dél-Korea között egyre nő a feszültség.



A jelentések szerint Észak-Korea 2021-ben megtiltotta állampolgárainak, hogy nevessenek, vásároljanak vagy igyanak a korábbi vezető, Kim Dzsong Il halálának tizedik évfordulóján tartott 11 napos gyászidőszak részeként.



A dél-koreai hadsereg szerint Észak-Korea ma kora reggel újabb hadgyakorlatot hajtott végre a közös határuk közelében, mintegy 130 tüzérségi lövedéket lőtt a tengerbe a keleti és a nyugati partjainál egyaránt.



Szöul szerint az, hogy a lövedékek egy része a tengeri határhoz közeli pufferzónába esett, megsértette a feszültség enyhítésére 2018-ban kötött Korea-közi megállapodást.