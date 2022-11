Öt halott és 18 sebesült a Colorado Springs-i melegklubban történt lövöldözésben - videó

Öt ember meghalt és 18 megsérült egy lövöldözésben egy éjszakai melegklubban Colorado Springsben, az amerikai Colorado állam második legnépesebb városában - közölte a helyi rendőrség.



Az áldozatokat jelenleg a helyi kórházakban ápolják. A feltételezett fegyveres, aki szintén megsebesült, őrizetben van, és jelenleg szintén kórházban ápolják. Egyelőre nem világos, hogy a lövöldözőt rendőr vagy civil sebesítette meg.



Brian Sherrod, a KKTV 11 News riportere elmondta, hogy több rendőrautó és tűzoltóegység érkezett a Club Q, egy LMBTQ-s létesítmény elé. A rendőrség lezárta a forgalmat a környéken, miközben járőrkocsik és mentőautók érkeztek a helyszínre.



A Club Q rövid közleményt tett közzé a Facebookon, amelyben köszönetet mondott a "hősies vendégeknek, akik megfékezték a fegyverest, és véget vetettek ennek a gyűlöletből elkövetett támadásnak".



"A Club Q-t lesújtotta a közösségünket értelmetlenül ért támadás" - állt a közleményben.



A támadás a Transznemű Emléknapon történt, amelyen a transzneműek elleni erőszak áldozatai előtt tisztelegnek.



2016-ban a floridai Orlandóban egy fegyveres tüzet nyitott a Pulse nevű meleg éjszakai klubban, 49 embert megölve és több mint 50-et megsebesítve.

#Breaking: Colorado Springs Fire tells me the PIO for Colorado Springs Police will be here in about 30 minutes. I can tell you from this scene, this is the most emergency responders I've ever seen at one scene. We can confirm it was a shooting at Club Q. At this moment, not sure pic.twitter.com/bE61i2zb3A