Háború

Berlusconi - Putyin "csak tisztességes embereket akart a kijevi hatalomba

Vlagyimir Putyin orosz elnököt támogatói ösztökélték az ukrajnai katonai hadjárat elindítására, és "tisztességes emberekkel" akarta leváltani a kijevi kormányt - mondta csütörtökön Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök.



Berlusconi a RAI olasz közszolgálati televízióban beszélt arról, hogy mi késztette az orosz vezetést arra, hogy február végén meglépje az ukrajnai háborút. "Putyint az orosz nép, a pártja, a miniszterei sürgették, hogy előálljon ezzel a különleges hadművelettel" - mondta a Reuters által idézve.



Berlusconi úgy véli, Moszkva eredetileg azt tervezte, hogy "egy héten belül" átveszi az ellenőrzést Kijev felett, "tisztességes emberekkel" váltja le Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnököt és kormányát, majd "egy újabb héten belül" elhagyja a fővárost.



Azt is mondta, hogy nem érti, miért vannak most az orosz csapatok "szétszóródva Ukrajnában", amikor "csak Kijev körül kellett volna maradniuk". Azt is állította, hogy Moszkva erői "váratlan mértékű ellenállásba" ütköztek, amelyet a nyugati fegyverszállítások erősítettek meg - idézte őt az olasz média.



Bár az orosz csapatok egy időben Kijev közelében voltak, március végén kivonultak, amit az orosz védelmi minisztérium "tervezett átcsoportosításnak" nevezett, hogy megteremtsék a Donbász "felszabadításának" feltételeit.



E hónap elején Putyin azt mondta, hogy Moszkva céljai e tekintetben nem változtak.



Berlusconi megjegyzései akkor hangzottak el, amikor Forza Italia pártja egy jobboldali koalíció részeként a héten választások elé megy, amelynek a bevándorlásellenes Liga és az Olaszország Testvérei pártok is tagjai. A blokk várhatóan győzni fog.



A volt miniszterelnök 1994 és 2011 között négy cikluson át volt miniszterelnök, és szoros kapcsolatokat alakított ki Putyinnal. Egy alkalommal Berlusconi még a Krím-félszigetre is ellátogatott; a félsziget a 2014-es népszavazáson elsöprő többséggel szavazott arra, hogy Oroszország része legyen, amit a Nyugat nem ismert el.