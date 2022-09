Háború

A Kreml kommentálta a részleges mozgósítási rendelet titkos záradékát

A részleges mozgósításról szóló rendeletben szereplő, nem nyilvános záradék részletei csak "belső használatra" szolgálnak - közölte szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára.



Hozzátette, hogy a paragrafusban szereplő információk a behívandó állomány létszámára vonatkoznak, de bővebben nem részletezte.



A részleges mozgósítást Oroszországban Vlagyimir Putyin elnök szerdán korábban televíziós beszédében jelentette be, a vonatkozó rendeletet pedig később az interneten is közzétették. A dokumentum tíz paragrafusból állt, de ezek közül egyet - a 7. számút - nem hoztak nyilvánosságra.



"Ez belső használatra készült, ezért nem fedhetem fel" - mondta Peszkov, miután megkérték, hogy kommentálja az ügyet.



"Az egyetlen dolog, amit elmondhatok... az, hogy Szergej Sojgu az interjújában 300 ezer emberről beszélt, akiket mozgósítani fognak. És ahogy a védelmi miniszter tisztázta, nem egyszerre fogják őket beszervezni" - mutatott rá.



Az újságírók egy sajtótájékoztatón emlékeztették Peszkovot egy múlt heti megjegyzésére is, amikor kijelentette, hogy az országban a mozgósítás nincs napirenden.



"Akkor a teljes mozgósításról kérdeztek, és ez jelenleg nincs napirenden" - válaszolta.



Ami a mostani részleges fegyverletétel okait illeti, a szóvivő megjegyezte, hogy Putyin beszédében kifejtette, hogy Oroszország "most szembesül a NATO és számos más barátságtalan ország katonai potenciáljával" Ukrajnában.



Az elnöki rendelet értelmében szeptember 21-től részleges mozgósítást hirdettek Oroszországban, az ennek értelmében beszervezettek szerződéses katonák státuszát kapják.



Sojgu korábban kifejtette, hogy a további csapatokra azért van szükség, hogy az ukrán erőkkel és az oroszok által ellenőrzött területekkel az 1000 kilométeres kontaktvonal ellenőrzését biztosítani tudják. A behívandó 300 ezer tartalékos a védelmi miniszter szerint az ország mozgósítási potenciáljának alig több mint 1,1 százalékát teszi ki.