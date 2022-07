A mosógépben találták holtan a 7 éves kisfiút, miután a szülők bejelentették az eltűnését

Holtan találtak egy 7 éves texasi kisfiút egy mosógépben, órákkal azután, hogy szülei csütörtökön bejelentették az eltűnését.



A kisfiú, Troy Khoeler eltűnését először helyi idő szerint nagyjából reggel fél hétkor jelentették, ekkor már 2-3 órája nem volt meg. A Harris megyei seriff hivatala szerint a fiú édesapja otthon volt ebben az időintervallumban, míg édesanyja feltehetően egy közeli kórházban dolgozott műszakban.



A rendőrség még vizsgálja az esetet, és a Fox 26 szerint nem emeltek vádat vagy tartóztattak le senkit.



Nem világos, hogyan került a kisfiú a mosógépbe, amely a család garázsában található. A rendőrség szerint a szülők 2019-ben fogadták örökbe Troyt.



"Szomorúan jelentjük, hogy a korábban a Rosegate 4400-as tömbjében eltűnt 7 éves gyermeket, akiről korábban hírt adtunk, elhunytnak találták" - áll a Harris megyei rendőrfőnök közleményében.



"Bűnügyi nyomozás folyik, kérjük, kerüljék el a környéket. Kérünk mindenkit, hogy imádkozzon a családért" - folytatódott a közlemény.

NOW - MISSING 7 YEAR OLD BOY - 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision - Troy Khoeler.



He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.



He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME