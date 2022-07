Kilencórás hajtóvadászat után elfogták a függetlenség napi tömeggyilkost

A hatóságok elfogták az Illinois állambeli Highland Parkban történt tömeges lövöldözés feltételezett fegyveresét, ahol legalább hat ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek a függetlenség napi felvonuláson hétfőn.



A gyanúsított járművét este fél hét körül vette észre egy rendőr, és egy "rövid üldözést" követően "incidens nélkül" őrizetbe vették - erősítették meg a hatóságok hétfő este, mintegy kilenc órával a lövöldözés után.



A helyi rendőrség és az FBI korábban a 22 éves Robert E. Crimo III-at azonosította a támadás fő "gyanúsítottjaként", és figyelmeztetést adott ki, hogy a fegyveres férfit veszélyesnek kell tekinteni. A hatóságok úgy vélik, hogy csak egy lövöldöző volt, de egyelőre nem emeltek vádat az őrizetbe vett férfi ellen.



A fegyveres egy kereskedelmi épület tetejéről nyitott tüzet a függetlenség napi felvonuláson délelőtt 10 óra 15 perc körül, több tucatnyian megsebesültek, és több százan, köztük gyermekes családok is pánikszerűen menekültek. Öt ember a helyszínen életét vesztette, egy másik áldozat pedig a kórházban halt meg.



Joe Biden elnök az incidenst követő nyilatkozatában azt mondta, hogy őt és a first lady Jill Bident "megdöbbentette az értelmetlen fegyveres erőszak", dicsérte a helyszínen lévő elsősegélynyújtókat és a rendfenntartó erőket, és ígéretet tett arra, hogy "nem adja fel a küzdelmet a fegyveres erőszak ellen".

Highland Park Police are responding to an incident in downtown Highland Park. Fourth Fest has been canceled. Please avoid downtown Highland Park. More information will be shared as it becomes available.