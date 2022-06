Erőszak

Tüntetők összecsaptak a rendőrséggel Los Angelesben az abortusztörvény miatt - videók

A Los Angeles-i rendőrség egyes körzetekben feloszlatási parancsot adott ki, mivel a Roe kontra Wade visszavonása miatt szervezett tüntetések egyre erőszakosabbá váltak. 2022.06.25 14:24 ma.hu

Protesters surround a group of police officers and yell at them to go home and throw liquids on them. Police use batons and chase protesters down. pic.twitter.com/4GdP5XhGxG — Samuel Braslow (@SamBraslow) June 25, 2022

Tüntetőket láttak rendőrökkel összecsapni a kaliforniai Los Angelesben, miközben az Egyesült Államok városaiban utcai zavargások törtek ki, miután a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte az abortusz ügyében hozott döntő jelentőségű ítéletet.



Az összecsapásokat pénteken késő este a közösségi médiában keringő videókon rögzítették, amelyeken a tüntetők tárgyakat, köztük tűzijátékokat dobáltak a rendőrökre, és nyíltan dulakodtak a rendfenntartókkal.



A rendőrök gumibotokkal válaszoltak, és úgy tűnt, hogy több letartóztatást hajtottak végre, később pedig oszlatási parancsot adtak ki a Los Angeles belvárosában a 4. és a Main Street sarkán összegyűltek számára.



Az 1973-as Roe kontra Wade-ügyet - amely a szövetségi abortuszvédelmet alapozta meg - hatályon kívül helyező döntést a "abortuszpárti" aktivisták országszerte gyorsan felháborodással fogadták, és a bejelentést követő órákban tüntetők tömege gyűlt össze a washingtoni Legfelsőbb Bíróság körül.



A tüntetések később más városokban is megjelentek, és az arizonai Phoenixben is erőteljes rendőri válaszlépéseket láthattunk, ahol a rendőrök könnygázt vetettek be a tömegbe az állami főváros épületéből.

NEW: Things are getting physical IN #DTLA between protesters and LAPD officers. This is the intersection of Main and 5th Streets. @KTLA pic.twitter.com/kU4JQcORiB — Andre Tinoco (@TinocoReports) June 25, 2022

Shit is getting real pic.twitter.com/qusZIstxLy — Notorious TDB (@TinaDesireeBerg) June 25, 2022