Botrány

Szobafogságot kapott a laktanyában orgiázó elit csapat

A brit hadsereg elit ejtőernyős ezredének egyik zászlóalja nem fog bevetésre indulni a közelgő boszniai és koszovói NATO-gyakorlatokon, így egy kitüntetéstől és extra fizetéstől esik el. A szokatlan lépést pénteken rendelte el Sir Patrick Sanders tábornok, aki a brit hadsereg új vezérkari főnökeként első hete tölti be ezt a tisztséget.



Sanders levelet küldött a tábornokoknak és parancsnokoknak, amelyben közölte, hogy nem hajlandó "kockáztatni a NATO-missziót vagy a brit hadsereg hírnevét azzal, hogy a 3 Para-t - a 3. zászlóaljra utalva - most beveti". Az egységnek 10 napos éves gyakorlaton kellett volna részt vennie a Balkánon, amiért a katonák kitüntetést és kiegészítő fizetést kaptak volna.



A 3. zászlóalj ejtőernyősei ehelyett arra fogják használni ezt a hónapot, hogy "elgondolkodjanak azon, hogy hol maradtak el attól, amit mindannyian elvárunk a hadseregtől" - írta Sanders a Times című lap által látott levélben. Hozzátette: a hadsereg műveletei "a bizalmon és a megbízhatóságon alapulnak, és a legmagasabb színvonalhoz kell tartanunk magunkat".



A hónap elején napvilágot látott felvételen az látható, amint egy nő a 16. légierő dandár nyolc tagjával szexel az Essex állambeli Colchesterben található Merville laktanyában, miközben több tucatnyi más katona nézte, egyesek pedig éljenezték őket. A Királyi Katonai Rendőrség szerint a nő egy civil volt, akit az elmúlt öt hónap során állítólag mintegy 30 alkalommal csempésztek be a bázisra.



A felvételek "elég részletgazdagok voltak" - mondta egy katonai forrás a Timesnak -, és szexuális aktusokat mutattak a laktanya különböző területein. Bár az RMP megállapította, hogy az orgia konszenzusos volt, Sanders szerint a tevékenységet úgy lehetett értelmezni, hogy "becsmérelte a nőket", és "elfogadhatatlannak, méltatlannak és a hadsereg hírnevét is megrontónak" nevezte. Sanders szerint az egység "nem mutatta a fegyelem és a mások iránti tiszteletnek a brit hadseregtől elvárt szintjét".



Sanders döntésére kevesebb mint egy héttel azután került sor, hogy átvette az állást Sir Mark Carleton-Smith tábornoktól. Sanders korábban a Stratégiai Parancsnokság vezetője volt, és a jelentések szerint "épphogy lemaradt" arról, hogy a teljes brit hadsereg felügyeletét ellássa. Ezt a feladatot Sir Tony Radakin admirális kapta, aki novemberben vette át a posztot.