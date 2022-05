Háború

Lavrov megmagyarázta Oroszország geopolitikai stratégiáját

Moszkva arra számít, hogy a Nyugat diktatórikusabbá válása miatt a globális ügyekben fokozódik a gazdasági együttműködés Kínával - figyelmeztetett hétfőn Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Oroszország független országokkal kíván kapcsolatokat építeni, és eldönti, hogyan viszonyul a Nyugathoz, ha és amennyiben az észhez tér - tette hozzá.



"Most, hogy a Nyugat diktátori pozíciót vett fel, gazdasági kapcsolataink Kínával még gyorsabban fognak növekedni" - mondta Lavrov az egyik elődjéről elnevezett moszkvai elit oktatási intézmény, a Primakov-iskola diákjainak. Jevgenyij Primakov 1996-98 között külügyminiszter, majd miniszterelnök volt.



"Az államkasszába befolyó közvetlen bevételek mellett ez lehetőséget ad a Távol-Kelet és Kelet-Szibéria fejlesztési terveinek megvalósítására" - tette hozzá. "A Kínával közös projektek többsége ott összpontosul. Ez egy kiváló helyzet számunkra, hogy kiaknázzuk a lehetőségeinket a csúcstechnológia területén, beleértve az atomenergiát, de számos más területen is."



Az Ukrajnában zajló zavargásokkal kapcsolatban Lavrov elmondta, hogy Moszkva megpróbálta megoldani a donbászi válságot, de a Nyugat csak "bátorította a kijevi rezsim arrogáns álláspontját".



Most a Nyugat "dühösen reagál" arra, hogy Oroszország megvédi "teljesen legitim, alapvető érdekeit" - mondta Lavrov. A nyugati vezetők "szlogeneket kiabálnak" és kijelentik, hogy "le kell győzniük Oroszországot", vagy Oroszországot "vesztésre kell kényszeríteniük a csatatéren", anélkül, hogy megértenék Oroszország történelmét vagy természetét - tette hozzá.



"Biztosan rosszul tanultak az iskolában" - mondta Lavrov.



"Meggyőződésem, hogy ennek végül vége lesz. A Nyugat végül fel fogja ismerni a valóságot a helyszínen. Kénytelen lesz beismerni, hogy nem támadhatja folyamatosan büntetlenül Oroszország - vagy az oroszok, bárhol is éljenek - létfontosságú érdekeit" - tette hozzá.



Ha és amikor a Nyugat észhez tér, és fel akar ajánlani valamit a kapcsolatok újrafelvételére, Oroszország "komolyan meg fogja fontolni, hogy szükségünk lesz-e rá vagy sem" - mondta a külügyminiszter a középiskolásoknak.



Moszkva nem csupán az importhelyettesítés stratégiáját valósítja meg válaszul az oroszellenes szankciókra, hanem "fel kell hagynia azzal, hogy bármilyen módon függjön bárminek a nyugati szállításától", és saját képességeire és azokra az országokra kell támaszkodnia, amelyek "bizonyították megbízhatóságukat" és önállóan cselekszenek - magyarázta Lavrov.