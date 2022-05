Háború

Ez az oroszországi McDonald's új neve

Új nevet dolgoztak ki a McDonald's étteremlánc számára Oroszországban, amelyet később jelentenek be - jelentette az orosz média hétfőn.



Az Izvesztyija napilap hétfőn egy meg nem nevezett, az ügyet ismerő személyre hivatkozva arról számolt be, hogy az étteremlánc megjelölésére a latin "Mc" betűket fogják használni, míg az M maradhat a márkajelzés. Az éttermek menüje koncepcionálisan nem fog változni - mondta a forrás azt is, pontosítva, hogy az ételek neve a lehető legközelebb maradhat a klasszikus McDonald's-menühöz.



Oleg Parojev, a McDonald's oroszországi vezérigazgatója azonban a TASZSZ hírügynökségnek elmondta, hogy a világméretű logót - az M betű aranyszínű íveit piros alapon - eltávolítják az átmárkázott éttermekből.



"A sárga M betű nem marad meg az éttermek dizájnjában, ez 100 százalék. A 'Mc' név még csak szóba sem kerül" - mondta. "A sárga M megtartását nem vesszük figyelembe, mivel az egyértelműen a McDonald's-hoz való tartozást jelzi" - magyarázta Parojev, hozzátéve: "az új vállalkozás nem működhet a régi márkanév alatt".



Az amerikai gyorsétteremóriás a múlt héten jelentette be, hogy megállapodott oroszországi üzletágának eladásáról egy meglévő licenctulajdonosnak, Alexander Govornak. A bejelentés mindössze néhány nappal azután történt, hogy a vállalat közölte, hogy a nyugati szankciók közepette kivonul az országból.



A McDonald's azt is közölte, hogy tervezi az arany ívek és más, a vállalat márkájával ellátott jelek eltávolításának megkezdését. Mindazonáltal jelezte, hogy megtartja védjegyeit Oroszországban.



Márciusban az amerikai vállalat bejelentette, hogy bezárja oroszországi éttermeit és felfüggeszti működését, ugyanakkor azt ígérte, hogy az alkalmazottak továbbra is megkapják a fizetésüket.



Az első oroszországi McDonald's több mint három évtizeddel ezelőtt nyílt meg Moszkva központjában. A vállalatnak 850 orosz városban voltak üzletei, mintegy 62 ezer embert foglalkoztatott, és több száz helyi beszállítóval dolgozott együtt.