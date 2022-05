Háború

A buffalói tömeggyilkos ugyanazt a szimbólumot használta, mint az ukrán Azov - orosz diplomata

Oroszország ENSZ-nagykövet-helyettese és több tucatnyi éles szemű közösségi médiafelhasználó hívta fel a figyelmet arra, hogy a szombati halálos amerikai lövöldözés gyanúsítottja ugyanazt a szimbólumot használta, mint az ukrán Azov-ezred.



Dmitrij Poljanszkij, Oroszország első helyettes állandó ENSZ-képviselője megjegyezte, hogy a "sonnenrad", vagyis a "Fekete Nap" szimbólum, amely a buffalói lövöldöző által közzétett kiáltványt díszítette, évek óta szerepel az ukrán Azov-ezred jelvényein, és a fehér felsőbbrendűség hívei és neonáci csoportok körében általánosan használt kép.



"Vajon mit találnának ki nyugati kollégáink, hogy eltereljék a figyelmet erről a kínos tényről?" - jegyezte meg Poljanszkij a Telegram-csatornáján, utalva arra, hogy az Azov zászlóaljat a Nyugat aktívan finanszírozza és népszerűsíti, annak ellenére, hogy Oroszország figyelmeztetett, hogy az egy radikális neonáci félkatonai egység.



A buffalói lövöldözés fő gyanúsítottját, a 18 éves Payton Gendront azzal vádolják, hogy 10 embert megölt és három másikat megsebesített egy olyan bűncselekményben, amely a rendőrség szerint rasszista indíttatású volt. A hírek szerint a fehér fajgyűlölőt az új-zélandi Christchurchben 2019-ben elkövetett tömegmészárlás inspirálta.

A christchurchi lövöldözés elkövetőjéhez hasonlóan Gendron is hagyott egy online kiáltványt, amelyben kifejtette ideológiáját, mielőtt elindította az élőben közvetített gyilkos akcióját. A kiáltványban feltűnően szerepelt a Fekete Nap alternatív változata, és az interneten keringő képeken látható, hogy a ruháján is viseli.



A Fekete Napnak több különböző változata létezik, azonban a Gendron által választott verzió megegyezik azzal, amelyet az Azov zászlóalj használt eredeti jelvényeként, egy másik náci jelkép, a farkasangyal mellett.

The Azov symbol is in the news not just in Slovakia but also in Buffalo, where Saturday's vile, racist mass shooter was a fan of the same altered "black sun" that Azov uses behind its Wolfsangel. The first page of Payton Gendron's hate manifesto reportedly contains the symbol. pic.twitter.com/nl6XYZzTYl — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 15, 2022

Az Azov-zászlóalj és a neonáci szimbólumok közötti kapcsolatról a nyugati média, köztük a Time magazin és a New York Times széles körben beszámolt, mielőtt Oroszország megtámadta Ukrajnát.



Ennek ellenére az egységet 2014-ben beolvasztották az ukrán nemzeti gárdába. Kijev azt állítja, hogy a neonáci ideológiát valló embereket kizárták a soraiból, de a kritikusok rámutattak arra, hogy a csoport továbbra is és feltűnően használja a náci kötődésű képeket.

"Azov are not Nazis. That's a Putin propaganda lie!"



Also:



"The Buffalo shooter has no connection to Azov! It's just that they both sport the Sonnenrad because it's a universal Nazi symbol!"



🤔 — Dan Kervick (@DanMKervick) May 15, 2022

Az Azov zászlóalj támogatói szerint a közöttük és a buffalói lövöldöző között fennálló kapcsolatra vonatkozó bármilyen célzás "dezinformáció". Egyesek még azt is követelik, hogy a Twitter lépjen fel, és cenzúrázza az ilyen állításokat közzétevő fiókokat.

There's a lot of disinformation already about the mass shooter in Buffalo, NY. To be clear, he didn't have an "Azov Battalion symbol" in his manifesto - it's a sonnenrad (black sun), which is a common white supremacist symbol. — Caroline Orr Bueno, Ph.D (@RVAwonk) May 14, 2022

The Buffalo attack presents a great opportunity for @TwitterSupport to suspend paid disinfo actor Ian Miles Cheong.



Ask yourself: What purpose does this person serve on here? pic.twitter.com/0c4XBGmjhL — Michael Edison Hayden (@MichaelEHayden) May 15, 2022