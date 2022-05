Egy hajszálon múlt a dupla katasztrófa a forgalmas repülőtéren - videó

A Mexikóvárosi Nemzetközi Repülőtéren történt incidens, amelyben két repülőgép majdnem összeütközött a kifutópályán, a biztonsági protokollok kivizsgálását, egy kulcsfontosságú tisztviselő lemondását és a forgalom jelentős csökkentését eredményezte Latin-Amerika egyik legforgalmasabb repterén.



A szombati majdnem balesetről készült videón két Volaris (egy rendkívül olcsó mexikói légitársaság) repülőgépe látható - az egyik leszálláshoz ereszkedik, és közvetlenül a másik, felszállni készülő gép fölött repül.

#VIDEO | Last night, two Volaris aircraft nearly collided with each other at Benito Juarez Mexico City International Airport.



