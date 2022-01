Döbbenet, mit állítanak a kovid-diktatúra elleni kanadai tüntetésről - videó

A kamionosok országot átszelő konvoja, amely a Covid-19 oltóanyag-kötelezettségek elleni tiltakozásul megtöltötte a kanadai főváros utcáit, úgy tűnhet, hogy a kormány túlkapásai elleni alulról jövő ellenállás, de az állami műsorszolgáltató CBC Television egy sokkal baljósabb magyarázattal állt elő: Oroszország tette.



A kanadai közbiztonsági miniszterrel, Marco Mendicinóval pénteken készített interjúban a CBC műsorvezetője, Nil Koksal felvetette, hogy a Kreml esetleges beavatkozása okozhatta a tömeges "szabadságkonvojt". "Tekintettel arra, hogy Kanada Ukrajnát támogatja ebben a jelenlegi válságban Oroszországgal szemben, nem tudom, hogy túlzás-e a kérdés, de aggodalomra ad okot, hogy az orosz szereplők tovább szítják a dolgokat, ahogy ez a tüntetés növekszik, de talán már a kezdetektől fogva is ők szították" - mondta.



Koksal nem szolgált bizonyítékkal az elmélet alátámasztására, és azt sem árulta el, hogy ki keltett ilyen aggodalmat. Mendicino így válaszolt: "A közbiztonsággal foglalkozó partnereinkre, a képzett hivatásosokra és a terület szakértőire bízom magam".

The CBC suggests "Russian actors" are behind the #TruckersForFreedom convoy. Seriously. #cdnpoli pic.twitter.com/a6sQyWtKkx

Az interjúra közvetlenül azelőtt került sor, hogy péntek este elkezdtek megérkezni az elégedetlen kamionosok Ottawába. A konvojban résztvevők és más tüntetők ezrei tömörültek szombaton a városban, megállították a forgalmat, és Justin Trudeau miniszterelnök is inkább elrejtőzött. Az állami tulajdonú CBC szerint Trudeau-t és családját hivatalos rezidenciájáról "biztonságos helyre" költöztették.



A jelentések szerint 50 ezer nyergesvontató özönlött be Ottawába, és a forgalom a város nagy részén akadozott. Néhány kamion pótkocsiján "F**k Trudeau" felirat díszelgett, míg más tüntetők azt követelték: "Mozgásszabadságot!".



A január 15-én életbe lépett kormányzati korlátozások értelmében a nem beoltott kanadai sofőröknek 14 napig karanténban kell maradniuk, amikor átlépik a határt és visszatérnek az országukba. Trudeau elítélte a feldühödött kamionosokat, mint akik "elfogadhatatlan nézeteket" vallanak.



Az orosz mumus teóriájának felvetése előtt a kanadai média más, a tiltakozókat bemocskolni látszó állításokat tett, például azt sugallva, hogy rasszisták vagy szélsőségesek. A Toronto Star szerint a konvoj "mágnesként" vonzott olyan nemkívánatos elemeket, mint "összeesküvés-őrültek, nyugati szeparatisták, szélsőjobboldaliak és még rosszabbak". Mások azt sugallták, hogy egyes résztvevők a tavalyi amerikai Capitoliumi zavargások saját verzióját akarják végrehajtani.

Egy ellentüntetőt szombaton láttak, aki azt mondta: "F**k a fehér nacionalista programodra", míg Mackenzie Gray kanadai televíziós riporter a Twitteren gyorsan kiírta, hogy "a nap első konföderációs zászlója itt a Parliament Hillen". Több szemtanú is azonban azt válaszolta, hogy Gray kiszúrta a "nap első szövetségijét", vagyis egy szövetségi ügynököt, aki a tüntetés lejáratására törekszik.

We've got our first confederate flag of the day here on Parliament Hill #cdnpoli #ottnews #TruckerConvoy2022 pic.twitter.com/Kf5aRVeuO1