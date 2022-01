Koronavírus-járvány

Dupla amputáció vár a fiatal nőre a COVID-19 szövődményei után - videó

Claire Bridges, a floridai St. Pete-i 20 éves fiatalja egy kórházi szobájában szembesült azzal az elképzelhetetlen valósággal, hogy mindkét lábát amputálni kell, miután megbetegedett a új koronavírustól.



Claire-t beoltották, de egy veleszületett szívbetegség miatt olyan szövődmény lépett fel nála a COVID-19 miatt, amely örökre megváltoztathatja az életét.



"Nem volt vérkeringése a lábaiban, és emiatt sok izomkárosodást szenvedett" - mondta legjobb barátnője és szobatársa, Heather Valdes.



Claire többször is majdnem meghalt, de valahogy mégis megőrizte az élniakarását.



"Claire egyszerűen egy pozitív fénysugár, egy csodálatos nő" - mondta Valdes. "Amikor felébredt, és elmondták neki, hogy mi történt, nagyon nyugodt és nagyon békés volt, és azt mondta: Bionikus lábakat akarok" - jegyezte meg.



A barátok és a család több tízezer dollárt gyűjtöttek össze online adománygyűjtéseken keresztül az orvosi számlákra és a jövőbeli kiadásokra. Bár a prognózisa szörnyű, a legjobb barátnője szerint Claire jövője továbbra is fényes, még ha jelenleg sötétnek is tűnik.



"Szerintem a legjobbat fogja kihozni ebből, és sok lehetőség fog eljönni az életében" - mondta Valdes. "Csak vegye a COVID-ot komolyan, és vegye észre, hogy ez nem vicc".