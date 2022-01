Leomlott egy sziklafal a gigantikus kanyonban - turisták vesztek oda - videó

Legalább 20 ember eltűnt, miután a brazíliai Minas Gerais államban egy leomló sziklafal három turistahajót zúzott össze az alatta lévő folyón, öt ember meghalt, rengetegen megsérültek. A haditengerészet vizsgálja a tragédiát.



A sziklaomlás szombat dél körül történt a Furnas-tó mentén lévő kanyonban, a Minas Gerais állambeli Capitolo város közelében. A felkavaró videókon kisebb sziklák zápora hullott le a szikláról, mielőtt egy hatalmas szikla levált a sziklafalról, és egyenesen az alatta lévő vízben lévő több csónaknyi turistára zuhant.

Az egyik közeli hajóról készült felvételeken látszik, hogy utasai közel egy percig kétségbeesetten próbálták figyelmeztetni a sziklához közelebbi hajókat a végső összeomlás előtt.

Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL