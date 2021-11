Koronavírus-járvány

Vajon miért hagyta ki a WHO a Nu és Xi elnevezéseket az új vírusmutánsnál?

A fél világ felvonta a szemöldökét, mikor kiderült az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntése, miszerint az új aggasztó koronavírusváltozatot "Omicron"-nak nevezi el, mivel a görög ábécé elnevezési séma szerint a következőnek a "Nu"-nak, majd a "Xi"-nek kellett volna lennie.



Az Omicron, amelyet pénteken így neveztek el, a SARS-CoV-2 vírus B.1.1.529 tudományos néven ismert változatának általános neve. A WHO további öt "aggodalomra okot adó" és két további "érdekes változatot" sorol fel, amelyek közül az utolsó a 'Mu' nevet viseli. Éles szemű megfigyelők azonban észrevették, hogy az "Omicron" használatával a WHO kihagyta a "Nu" és a görög ábécé következő betűjét, a "Xi"-t is.

Bár a WHO nem adott hivatalos magyarázatot, egy névtelenséget kérő, több újságíróval beszélgető tisztviselő szerint a választás valóban szándékos volt: A Nu az "új" szóval lett volna összetéveszthető, a Xi pedig azért, hogy "elkerüljék egy régió megbélyegzését" - mondta a The Telegraph című brit lap egyik vezető szerkesztője.

A WHO source confirmed the letters Nu and Xi of the Greek alphabet had been deliberately avoided. Nu had been skipped to avoid confusion with the word "new" and Xi had been skipped to "avoid stigmatising a region", they said.



Az amerikai Washington Examiner újságírója még részletesebb információkkal szolgált, a tisztviselőt idézve azt mondta, hogy a Xi "egy gyakori vezetéknév bizonyos országokban és a WHO legjobb gyakorlatai a betegségek elnevezésére vonatkozóan azt javasolják, hogy kerüljék a kulturális, társadalmi, nemzeti, regionális, szakmai és etnikai csoportok megsértését".



Ez történetesen Kína jelenlegi elnöke, Hszi Csin-ping (Xí Jìnpíng) nevének átírása is. Így sokan úgy vélik, hogy a WHO ezzel is terelni próbálja a gyanút Kínáról.

Bár az új koronavírus első eseteit a kínai Hubei tartományban található Wuhanban dokumentálták, a pekingi hatóságok elutasították mind a "laboratóriumi szivárgás", mind a " halpiac" elméletet az eredetéről, és inkább azt feltételezik, hogy az USA-ból hozhatták át.



A WHO a vírust SARS-CoV-2, az általa okozott betegséget pedig Covid-19-nek nevezte el. A szervezet 2021 májusára elfogadta a görög ábécé szerinti elnevezési konvenciót a vírus változatainak és törzseinek megnevezésére, hogy elkerülje azt a "megbélyegző és diszkriminatívnak" nevezett gyakorlatot, hogy a vírusokat az első észlelésük helye szerint nevezzék el.