Afgán konfliktus

Civileket menekítettek ki orosz katonai gépek Afganisztánból

Leszállt a Moszkvához közeli Cskalovszkij repülőterén az orosz légierő három Il-76-os szállítógépe, amely Oroszország és négy másik ország 205 állampolgárát menekítette ki Afganisztánból - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.



A katonai gépeken fehérorosz, örmény, ukrán és afgán állampolgárok is voltak. Az Il-76-osok Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására repültek Kabulba az orosz állampolgárok kimenekítésére, és 36 tonna humanitárius segélyt is szállítottak az afgán lakosság számára.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön a nyugtalanító afganisztáni helyzettel indokolta az evakuációt.



A gépek útközben a tádzsikisztáni Gisszarban és a kirgizisztáni Kantban szálltak le üzemanyagot felvenni. Az Il-76-osokon egészségügyi szakemberek is utaztak a szállítandó emberek ellátására.



Orosz katonai szállítógépek augusztus 25-én és 26-án több mint 500 orosz, fehérorosz, kirgiz, tádzsik és üzbég állampolgárt menekítettek ki Afganisztánból.