Egy brit bulvárlap atombombát robbantott Moszkva felett

Brit lapok egy hidegháborús amerikai tüzérségi egység újjáélesztését hypeolják Németországban, amely állítólag "Dark Eagle" hiperszonikus rakétákkal lesz felfegyverezve, amelyek - ha egyszer kifejlesztik őket - percek alatt képesek lesznek elérni Moszkvát.



A The Sun szerdán azt hirdette, hogy a "Dark Eagle leszállt", és eredetileg arról számolt be, hogy az új amerikai rakéták mindössze hat perc alatt képesek "lerombolni Oroszországot" - mielőtt ezt "21 perc 30 másodpercre" módosították volna -, egy olyan grafikával együtt, amely Moszkva leradírozását mutatja egy gombafelhőben.

