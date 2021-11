Koronavírus-járvány

Hollandiában is rekordot döntött az új fertőzöttek száma

Hollandiában szerdáról csütörtökre rekordszámú, 16 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, így a fertőzöttek számának heti átlaga 12 378-ra emelkedett, ez a legmagasabb heti átlag az elmúlt egy évben - közölte csütörtökön a helyi sajtó.



A nemzeti közegészségügyi hivatal legfrissebb statisztikái szerint az országban jelenleg mintegy 1700 embert ápolnak kórházban, 52-vel többet, mint szerdán, közülük 330-an intenzív kezelésre szorulnak. Az elmúlt hét nap folyamán átlagban naponta 24 ember vesztette életét a járvány következtében.



Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök és Hugo de Jonge egészségügyi miniszter péntek este sajtótájékoztatót tart, ahol várhatóan újabb korlátozó intézkedéseket jelentenek be, egyebek között a színházak és mozik bezárását, nagyszabású események létszámkorlátozását, valamint a bárok és éttermek zárási idejének korábbra hozását. A fertőzés gócpontjai a nagyvárosok, elsősorban Amszterdam, Rotterdam és Hága.



A szomszédos Belgiumban is súlyosbodik a járvány, az országot továbbra is magas kockázatú zónának minősíti az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Hivatal.



Az ottani közegészségügyi hivatal adatai szerint az újonnan fertőzöttek számának napi átlaga jelenleg 8200. A belga kórházakban jelenleg 2700 koronavírusos beteget ápolnak, köztük 451-et intenzív osztályokon. Jelenleg 234 páciens van lélegeztetőgépen.



Naponta átlagosan több mint 200-an szorulnak újonnan kórházi kezelésre koronavírus-fertőzés miatt, ami tovább növeli az egészségügyi intézményekre nehezedő nyomást a járvány negyedik hulláma során.



A belga kormány a járvány terjedésének megfékezése érdekében távmunkára kérte fel azokat, akik ezt megtehetik. A nemzeti járványügyi bizottság jövő pénteken egyeztet az egyre romló járványhelyzet kezeléséről.