Három drón támadt az iraki miniszterelnökre otthonában - képek

A Musztafa al-Kadhimi iraki miniszterelnök elleni állítólagos merényletben három drón vett részt - közölte az ország belügyminisztériuma, "terrortámadásnak" bélyegezve a cselekményt.



A bagdadi Zöld Zónában lévő al-Kadhimi rezidenciáját célba vevő drónok közül kettőt lelőttek, egy pedig elérte a házat - közölte a minisztérium. Biztonsági személyzetének néhány tagja megsebesült, de a magas rangú tisztviselő sértetlen maradt. A drón által okozott károkról képek kerültek nyilvánosságra.

Photographs distributed by Iraqi state media show damage from last night's drone attack on residence of Prime Minister Mustafa al-Kadhimi. Looks like it hit the building itself. Several members of his security detail injured. pic.twitter.com/QypOuLoZzl