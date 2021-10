Kína: egyszer csapunk le az USA-ra, de akkor el is pusztítjuk

Az atomfegyverek számának összemérése Washingtonnal bolondok dolga, amikor a sikeres elrettentéshez csak annyi kell, hogy elég legyen egyszer megsemmisíteni az Egyesült Államokat - mondta a kínai állami Global Times napilap főszerkesztője.



"Kína nem fog nukleáris fegyverkezési versenybe bocsátkozni az USA-val. Szerintünk ez ostobaság. Tudom, hogy az USA tízszer is elpusztíthatja Kínát, de mi biztosítani fogjuk, hogy teljes mértékben képesek vagyunk arra, hogy egyszer, de akkor teljesen elpusztítsuk az USA-t" - tweetelte Hu Hszi Csin szerdán.



Hu Laura Grego, az MIT Laboratory for Nuclear Security and Policy munkatársának véleménycikkét kommentálta, aki arra figyelmeztetett, hogy a rakétavédelmi rendszerek amerikai fejlesztése miatt Oroszország, Kína és mások olyan veszélyesebb fegyvereket fejlesztenek ki, amelyek képesek legyőzni őket.



Ha egy napon az USA úgy dönt, technikai fejlődése lehetővé teszi számára, hogy elsőként Kínát támadja meg, miközben úgy gondolja, sebezhetetlen marad egy megtorló nukleáris támadással szemben, a mi rakétáink már rég készen állnak a válaszcsapásra - írta Grego, utalva a közelmúltban megjelent jelentésekre egy hiperszonikus rakétakísérletről, amelyet Peking tagadott.



Pontosan ez az a pont, amelyet Hu a múlt héten hangoztatott, amikor arra sürgette az Egyesült Államokat, hogy "hagyjon fel azzal az őrült elképzeléssel, hogy lecsaphat Kínára és Oroszországra, de ők nem csaphatnak le rá", és emlékezzen arra, hogy a hidegháború idején a kölcsönösen biztosított megsemmisítés (MAD) doktrínája hogyan segített a nukleáris feszültségek enyhítésében.



Hu azóta vezeti a Global Times-t, hogy az angol nyelvű napilap 2009-ben elindult a People's Daily, a Kínai Kommunista Párt fő újságjának égisze alatt.

China won't engage in a nuclear arms race with the US. We think it's stupid. I know that the US can destroy China 10 times, but we will MAKE SURE we have full capability to destroy the US once. https://t.co/VLfXVptQf8