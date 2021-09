USA

Pert indított Texas ellen az amerikai igazságügyi minisztérium az abortusztörvénye miatt

A szeptember elsejével hatályba lépett jogszabály Texas államban a terhesség hatodik hetétől - azaz amikor először kimutatható a magzati szívverés - megtiltja az abortuszt. 2021.09.10 08:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai igazságügyi minisztérium pert indított Texas ellen a tagállam abortusztörvénye miatt - jelentette be Merrick Garland amerikai szövetségi igazságügyi miniszter.



"A törvényi szabályozás kézenfekvő és egyértelmű célja megakadályozni a nőket abban, hogy gyakorolhassák alkotmányos jogaikat. A törvény nyilvánvalóan alkotmányellenes" - szögezte le Garland.



A keresetet a texasi szövetségi bíróságon nyújtották be, azzal a kérelemmel, hogy az illetékes bíró nyilvánítsa semmisnek a törvényt.



A szeptember elsejével hatályba lépett jogszabály Texas államban a terhesség hatodik hetétől - azaz amikor először kimutatható a magzati szívverés - megtiltja az abortuszt. Még a nemi erőszak vagy a vérfertőzés sem képez kivételt a szabályozás alól, leszámítva azt, ha az anya egészsége - nagyon szűken meghatározott esetekben - veszélybe kerül.



Felháborodást váltott ki a texasi kormányzat azon döntése is, miszerint a törvény kikényszerítését nem a hatóságok, hanem magánszemélyek kezébe helyezi. A jogszabály értelmében ugyanis ők indíthatnak pereket olyanok ellen, akik segítenek nőknek a terhesség hat héten túli művi megszakításában.



A segítők fogalma ugyanis jelentheti az abortuszt végző klinikát, annak munkatársait, a várandós nő rokonait, de akár a fuvart végző taxisofőrt is.



Az alpereseknek elmarasztalás esetén 10 ezer dollárt kell kifizetniük a felpereseknek.



A jogszabály azt követően lépett hatályba, hogy az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság - az abortuszjogi szervezetek sürgősségi kérelmeinek ellenére - nem lépett fel a művi terhességmegszakítást tiltó texasi törvény ellen. Az abortuszjogi szervezetek szerint az államban elvégzett abortuszok 85-90 százaléka a terhesség hatodik hete után történik, vagyis a törvény nagy valószínűséggel sok klinikát kényszerítene bezárásra.