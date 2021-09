Ellátás

Rutin eljárásra ment, de kéz és láb nélkül ment haza a kórházból

Negyedik tárgyalására készül a nő, aki a műtét során elvesztette karjait és lábait, hogy igazságot kapjon végre.



Három évvel ezelőtt Lisa Maria Carter 109 millió dollárt kapott egy műhibaperben. Két esküdtszéki döntés után a harmadik tárgyaláson végül győzelmet arathatott.



Az egykori védelmi minisztériumi elemzőnek sikerült felelősségre vonnia a Dél-Floridai Egyetem orvosát egy elfuserált műtétért, amely miatt karok és lábak nélkül maradt.



A hatalmas győzelem után azonban tavaly hatalmas kudarcot szenvedett. Az USF, az ügy alperese, fellebbezést nyert, és most Carternek egy negyedik tárgyalást kell elviselnie.



A tárgyalás előestéjén tartott virtuális bírósági meghallgatáson ugyanazok az ügyvédek, akik már közel egy évtizede csatáznak egymással, ismét összecsaptak a bizonyítékokért.



"Nem tudok úgy ütemezni, hogy az ügyfelemnek mikor lesz szüksége újabb műtétre, amíg a tárgyalásra várunk" - érvelt Carter ügyvédje, Ken Dandar.



Még 2010 novemberében Carter Irakba készült kiküldetésre, de előtte el kellett távolítani egy petefészekcisztát. A műtét során a bírósági feljegyzések szerint véletlenül elvágták a vékonybelét, de az orvosai csak akkor vették észre, amikor már túl késő volt.



Egy súlyos fertőzés terjedt el a szervezetében és mind a négy végtagját amputálni kellett. A harmadik tárgyaláson a nő elmondta az esküdteknek, hogy nem az orvosa, hanem egy orvosi asszisztens közölte vele a szörnyű hírt.



"A lába és a keze elüszkösödött, és a gyomra is tönkre ment" - emlékezett vissza Carter a hallottakra.



Akkoriban a sebésze, Dr. Larry Glazerman azt mondta, nem ő volt a hibás:



"Azt hiszem, hogy én észrevettem volna, mi történt" - vallotta Glazerman.



De most egy negyedik esküdtszék fogja eldönteni, hogy ez így van-e...