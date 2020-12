Földmozgás

Megrázó felvételek a földrengés sújtotta Horvátországból - képek, videók

Újabb, a korábbiaknál erősebb, 6,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora délután, a természeti katasztrófának egy gyermekáldozata van, és sérültjei is lehetnek - közölte a helyi sajtó.



A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő elindult a helyszínre. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek.



A földmozgást egész Horvátországban, de a szomszédos országokban, köztük Magyarországon is érezni lehetett.



Petrinjában egy férfit autójából mentettek ki, amelyre rádőlt egy épületrész. Egy másik összedőlt házból egy apát és egy gyermeket hoztak ki, a gyerek belehalt súlyos sérüléseibe. Feltételezik, hogy további sérültek is lehetnek a romok között.



Az ország egyes részein nincs áramszolgáltatás, nem működik a telefon és az internet. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy hagyják szabadon a még működő telefonvonalakat.



A földrengés Zágrábban is megrongált épületeket, a lakosság egy része elhagyja a fővárost, pánik és rémület lett úrrá köztük.



Hétfőn kora reggel egy 5,2-es erősségű földrengés rázta meg ugyanezt a területet, amelyet másfél órán belül egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű földmozgás követett.



Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy utórengésekre kell számítani. A keddi földregés harmincszor erősebb volt, mint a tavaszi zágrábi - írta a sajtó.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8 — Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia.



The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, "many" injuries and damaged buildings near Zagreb.



Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z — Sky News (@SkyNews) December 29, 2020

#earthquake in Croatia, mother is screaming as she finds her dead child 💔 pic.twitter.com/b1VK1Xvw2C — ohno (@kennythedead1) December 29, 2020

AFTERMATH: Video shows people rushing to help and emergency services arriving amid chaotic scenes in the immediate aftermath of a strong earthquake that hit Croatia on Tuesday. https://t.co/dxplPjuERx pic.twitter.com/DyHzJw0y5S — ABC News (@ABC) December 29, 2020

Croatia was hit by 2 earthquakes in 2 days with 5.2 and 6.4 magnitudes. The capital city Zagreb and Petrinja suffered the most. We were already hit by an earthquake with 5.4 magnitude this year in march. Today's one even affected Austria and Germany. This is devastating. pic.twitter.com/bFugIgo42q — ig: celeb_spam (@kcbedits) December 29, 2020

This is crazy. Another strong earthquake in Croatia, 6.4 this time..#PrayForCroatia 🙏🇭🇷 pic.twitter.com/aFscEn4va8 — AM (@mareevicka) December 29, 2020

Tw // earthquake, death



What happened in Croatia?



Back in march this year Zagreb, the capital of Croatia, was awoken with an eartquake (5.5 magn). The city was destroyed. Some buildings are still not fixed. People lost homes. One girl died in sleep. pic.twitter.com/jS0ieyOCa5 — Andrea🌙🦋 evermore (@jonghos_smile) December 29, 2020