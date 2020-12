Koronavírus

Moszkvában újabb foglalkozásokra terjesztették ki a védőoltást

Hétfőtől az okmányirodák, a kulturális intézmények és a kiskereskedelmi alkalmazottak is feliratkozhatnak a koronavírus elleni védőoltásra Moszkvában.



Korábban a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók és a szociális munkások számára nyitották meg a lehetőséget. Egy hét alatt több mint hatezer ember kapta meg a védőoltást, és további mintegy húszezren jelentkeztek.



Mihail Mursako orosz egészségügyi miniszter hétfőn bejelentette, hogy a Szputnyik V vakcinát a széles körű védőoltáshoz az ország mind a 85 régiójába kiszállították.



Az oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) hétfőn a Twitteren közölte, hogy a vakcina az utolsó ellenőrzési ponton, vagyis az első komponens beadása utáni 21. napon 91,4 százalékos. A bejegyzés szerint az oltóanyag a koronavírus okozta Covid-19 betegség "nehéz formáival" szemben 100 százalékosan hatékony.



Az RFPI szerint eddig 26 ezer önkéntest oltottak be, akiknél előre nem látott vagy nem kívánatos következmények nem léptek fel. Az alap a hatékonysági adatok nyilvánosságra hozását követően külföldön be kívánja jegyeztetni a Szputnyik V-t.



Az állami finanszírozású FOM alapítvány hétfőn közreadott közvélemény-kutatása szerint egyébként jelenleg az oroszok 42 százaléka lenne kész beoltatni magát, ami csaknem duplája a szeptemberben és októberben mért 23 százaléknak. A megkérdezettek 61 százaléka tart attól, hogy elkaphatja a fertőzést.



A válaszadók 68 százaléka szerint fontos, hogy hol állították elő az oltóanyagot. Ha lenne választási lehetőség, akkor a FOM szerint az oroszok 51 százaléka hazai, 18 százaléka német, 9 százaléka pedig amerikai vakcinát adatna be magának.



Agaszi Tavadjan, a moszkvai Gazdasági Kutatóintézet statisztikusa és modellezési szakértője az orosz állami médiaportál, a vesti.ru szerint kijelentette, hogy egyetlen oroszországi régióban sem magas a reprodukciós ráta, és a területi egységek zömében, köztük Moszkvában a járvány nagy valószínűséggel elérte a tetőzést. A szakértő szerint az új évhez közeledve mindenhol javulni fog a helyzet, beleértve Szentpétervárt is. A tendencia várhatóan márciusig el fog tartani.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője cáfolta azokat a sajtójelentéseket, amelyek szerint az orosz vezetés az újévi ünnepek idejére karantén bevezetését tervezi.



A hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 27 328-cal 2 681 256-ra emelkedett. Az új esetek 18,9 százaléka tünetmentes.



Az aktív fertőzöttek száma 509 068, a halálos áldozatoké 450-nel 47 391-re, a felépülteké pedig 18 562-vel 2 124 797-re emelkedett.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 83,1 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 463 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával mintegy 568 749 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Andrej Turcsak, a kormányzó Egységes Oroszország főtanácsának titkára a politikai szervezet hétfői szociális online tanácskozásán bejelentette: megállapodás született a legnagyobb taxivállalatokkal arról, hogy december 21-től ingyenesen szállítják járvány ellen küzdő orvosokat. Mint mondta, az akciónak részese a pénzügyminisztérium is.