Koronavírus

Olasz miniszterelnök: az idei karácsony nem lehet olyan, mint eddig volt

A tartományok és városok közötti mozgás tiltása, a külföldi síelésből hazatérő olaszok karanténba helyezése, de az üzletek nyitva tartásának meghosszabbítása is szerepel a december 4-től életbe lépő és az ünnepek időszakára vonatkozó új járványintézkedések között, amelyeknek végleges változatát Giuseppe Conte miniszterelnök sajtótájékoztatón ismertette csütörtök este. A kormányfő szerint az idei karácsony nem lehet olyan, mint eddig volt.



A miniszterelnök megerősítette a korábban már vázlatosan közölt intézkedéseket, melyek péntektől január 15-ig lesznek érvényben.



Giuseppe Conte a köztelevízióban egyenesben sugárzott tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy hiába kezdett el lefele ívelni a járványgörbe, a novembertől bevezetett korlátozásokat nem oldják fel az ünnepek alatt sem a betegség esetleges újabb hullámának megakadályozására.



"Az idei karácsony nem lehet olyan, mint eddig volt" - jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem szabhatják meg, hányan üljenek az ünnepi asztalhoz, de "nyomatékosan tanácsolhatják" a népes családi találkozók elkerülését.



Kijelentette, hogy a járványadatok alapján december közepe után az összes tartomány sárga színű, vagyis alacsonyan járványveszélyes térségnek számíthat.



Ennek ellenére december 21. és vízkereszt ünnepe, január 6. között az egész országban tilos lesz az egyik tartományból a másikba való átutazás, kivéve ha ez engedélyezett munkavégzés vagy súlyos egészségi indok miatt szükséges. A tilalom érvényes a más régiókban található telkekre, nyaralókba, rokonok otthonába történő utazásra is.



December 25-én és 26-án, valamint január elsején a városok, települések közötti mozgás is tiltott.



Nem oldják fel az éjszakai kijárási tilalmat, amely továbbra is este tíz órától hajnali ötig tart. December 31. éjszaka a tilalom reggel 7 óráig lesz érvényes.



December 21. és január 6. között felfüggesztik a tengerjáró hajók olaszországi kikötőkből történő indulását vagy oda érkezését. Január 6-ig zárva maradnak a sípályák.



Engedménynek számít, hogy december 4. és január 6. között az üzletek nyitva tartását este kilenc óráig meghosszabbítják. A kereskedelmi központok december 4. és január 15. között ünnepnapokon és ünnepnapokat megelőző napokon zárva tartanak. Giuseppe Conte emlékeztetett a kormány kezdeményezésére, miszerint a december 31-ig bankkártyával vásárló olaszok költségeik tíz százalékát visszakapják, de legfeljebb 150 euró értékig.



Az enyhébben járványveszélyes sárga térségekben a presszók és az éttermek reggel öttől este hat óráig tarthatnak nyitva asztalonként legfeljebb négy vendéggel, ennél többen csak akkor foglalhatnak helyet, ha ugyanabban a háztartásban élő személyekről van szó. A közepesen járványveszélyes narancssárga és a kiemelten veszélyes vörös tartományokban a presszók és az éttermek reggel öttől este tízig kizárólag elvitelre dolgozhatnak.

A szállodák egész Olaszországban megnyithatnak azzal a feltétellel, hogy szilveszter este és éjszaka lezárják konyhájukat, és az év utolsó napján nem rendezhetnek semmilyen találkozót, ünneplést.



A külföldről Olaszországba érkezőknek tíznapos karanténba kell vonulniuk, és ez a külföldről hazatérő olaszokra is vonatkozik, például azokra, akik szomszédos országokba mennek át síelni az ünnepek alatt.



Ami az oktatást illeti, az iskolák - az olaszországi téli szünet utáni első naptól - január 7-től visszaállnak a tantermi tanításra az eddig digitálisan tanuló 14 évnél idősebb diákok esetében is. Giuseppe Conte bejelentése szerint a gimnáziumoknak és a szakközépiskoláknak a tanulók legalább 75 százaléka számára biztosítani kell a tantermi oktatást.