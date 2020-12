Koronavírus

A román legfelsőbb védelmi tanács elfogadta az oltási stratégiát

A bukaresti kormány után csütörtökön a román legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) is jóváhagyta a koronavírus elleni oltási stratégiát.



Az oltás biztos, hatékony, megfelel a legszigorúbb európai követelményeknek, beadatása pedig önkéntes, és előjegyzésen alapul - közölte Klaus Iohannis államfő, aki a CSAT rendkívüli ülése után meglátogatta a bukaresti Romexpo kiállítási csarnokban kialakított oltási központot. Ennek mintájára a fővárosban több mint száz, országszerte pedig mintegy nyolcszáz további központot alakítanak ki.



Elmondta: az oltási központokban a beoltottak személyi adatait bevezetik egy - az adatvédelmi előírásoknak megfelelően - "bizalmasan" kezelt központi adatbázisba. Iohannis szerint a lakosság tömeges oltása jövő nyárig eltarthat.



Az elnök azt valószínűsítette, hogy 2021 első napjaiban Románia számára is elérhetővé válik a védőoltások első egy-két típusa, és az első fázisban érkező mintegy egymillió dózis pedig elegendő lesz arra, hogy beoltsák az egészségügyi dolgozókat, a szociális intézmények, öregotthonok személyzetét és azokat az egyéb betegségekben szenvedőket, akikre fokozott veszélyt jelentene, ha koronavírussal is megfertőződnének.



Iohannis örvendetesnek nevezte, hogy egy friss felmérés szerint csökkent az oltással szembeni idegenkedés, most már az egészségügyi dolgozók több mint 80 százaléka szeretné beoltatni magát.



Románia nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti az új típusú koronavírus elleni vakcina beszerzésének, tárolásának és beadásának megszervezését, ezért az oltási kampány előkészítésébe és lebonyolításába a hadsereget és a belügyi szerveket is bevonják.



A CSAT által csütörtökön elfogadott oltási stratégia gyakorlati megvalósítását egy országos koordinációs tanácsra bízták, amelynek élére egy katonaorvost neveztek ki. A hadsereg fogja biztosítani a vakcina sajátos körülmények közötti tárolását a központi raktárban és hat regionális raktárban. Ezekből juttatják majd el az oltóanyagot az állandó és a mozgó helyi oltási központokba.



A román kormány múlt pénteken fogadta el az oltási stratégiát, ugyanakkor felhívást is intézett minden érintett intézményhez és a civil társadalomhoz, hogy támogassák a kormány oltási stratégiáját. A bukaresti kormány szerint a vakcina az egyedüli biztos fegyver a járvány megállítására, ami nem eshet a politikai csatározások, álhírterjesztés áldozatául.