Koronavírus

Csehországban továbbra is csökken az új fertőzések napi száma

Csehországban továbbra is csökken az újonnan azonosított koronavírus-fertőzések napi száma.



Az egészségügyi minisztérium honlapján szombat reggel megjelent legfrissebb statisztikák szerint pénteken 4458 új esetet regisztráltak, ami 1350-el kevesebb az egy héttel ezelőtti adatoknál.



Csökkent a kórházban kezelt betegek és a súlyos esetek száma is.



A kórházakban jelenleg 5048 személyt kezelnek, ami 450-el kevesebb, mint hétfőn volt. Ez az azonosított betegek 7 százalékát jelenti. A súlyos esetek száma 743-ra mérséklődött.



A Covid-19 betegség következtében pénteken újabb 75 ember hunyt el, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 7967-re emelkedett. Az elhunytak napi száma az utólagos pontosítások után rendszeresen megemelkedik. Az aktív betegek száma kevéssel 80 ezer felett van jelenleg Csehországban.



A járvány kockázati tényezője a százpontos táblázaton - amelyben minden 20 pontos sáv bizonyos óvintézkedéseknek felel meg - pénteken már hatodik napja 57 ponton volt, ami a harmadik kockázati sávnak felel meg. Azonban továbbra is még a negyedik sávnak, tehát a súlyosabb helyzetnek megfelelő óvintézkedések vannak érvényben. A hatóságok akkor változtatnak az óvintézkedésen, ha a kockázati szám egy hétig az alacsonyabb, vagy három napig a magasabb sávba kerül.



Vasárnap rendkívüli ülést tart a cseh kormány, amelyen mérlegelik az óvintézkedések lazítását.



A járvány terjedési mutatója pénteken 0,9 volt, a hét folyamán 0,2 százalékponttal romlott.



Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint aggodalomra ad okot, hogy a járvány néhány régióban jóval súlyosabb, mint az országos átlag, ezért nagyon nehéz lesz eldönteni, milyen óvintézkedéseken lazítsanak. A lakosság a felmérések szerint leginkább az üzletek és a vendéglők megnyitását, valamint a szolgáltatások engedélyezését szeretné a karácsony előtti időszakban.