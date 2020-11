Illegális bevándorlás

Migrációkutató Intézet: a kvótarendszer továbbra is napirenden van Brüsszelben

Az Európai Bizottság (EB) új jogszabályjavaslat csomagjában a kötelező szolidaritási formák között továbbra is jelen van a kvótarendszer - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatornán.



Ursula von der Leyen EB-elnök kompromisszumos megoldást sürgető nyilatkozata is azt mutatják, hogy a kvóta rendszer egyáltalán nem került le a napirendről.



Az új jogszabályjavaslat csomagot olvasva vegyes érzések támadnak az emberekben, mivel tartalmaz olyan előremutató elemeket, mint a külső határok védelmének igénye, ugyanakkor magába foglalja kvótarendszer is - fogalmazott az igazgatóhelyettes.



Brüsszelben a migráció pozitív gazdasági hatásait hangsúlyozzák, azzal nem számolva, hogy ez egy zéró összegű játék, mivel kivándorlások miatt a kibocsájtó országok elveszítik a munkaerőt - fűzte hozzá Janik Szabolcs.