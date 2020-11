Koronavírus

Az EP jóváhagyta a tagországok katasztrófa- és a járványkárainak enyhítésére javasolt 823 millió eurós támogatást

A támogatás legnagyobb részét, 683,7 millió eurót Horvátország kapja a márciusban Zágrábban és környékén bekövetkezett földrengés utáni helyreállításra. 2020.11.25 01:30 MTI

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén jóváhagyta a horvátországi földrengés és a lengyelországi áradások okozta károk miatti helyreállításra, továbbá hét ország, köztük Magyarország számára a koronavírus okozta károk enyhítésére szánt 823 millió eurós (mintegy 288 milliárd forintos) európai uniós segítséget - közölte az uniós parlament kedden.



A támogatás legnagyobb részét, 683,7 millió eurót Horvátország kapja a márciusban Zágrábban és környékén bekövetkezett földrengés utáni helyreállításra. Az összeg első részletét, 88,9 millió eurót már augusztusban folyósították is.



Lengyelország több mint hétmillió eurót kap a a lengyel-kárpátaljai vajdaság (Podkarpackie) régióját sújtó júniusi áradások utáni helyreállításra.



Továbbá a koronavírus-járvány okozta súlyos népegészségügyi vészhelyzet kezelésére több mint 132,7 millió euró előleget osztanak szét Magyarország, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Horvátország és Lengyelország részére. Magyarország a beérkezett kérelmeinek teljes elbírálásáig 26,6 millió euró (mintegy 9,5 milliárd forint) előlegben részesül - közölték.



Az Európai Unió 19 országa - Ausztria, Belgium, Horvátország, Csehország, Észtország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és Spanyolország - és három tagjelölt ország - Albánia, Montenegró és Szerbia - kért segítséget a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére. Közülük heten előleget kapnak, ehhez járult hozzá most a parlament.



A támogatást az Európai Unió szolidaritási alapjából finanszírozzák. Az alap súlyos természeti katasztrófák bekövetkezése után nyújt pénzügyi támogatást az érintett tagállamoknak és a csatlakozásra váró országoknak. A koronavírus-járványra válaszul meghozott rendkívüli uniós intézkedések részeként az unió a súlyos népegészségügyi vészhelyzetekre is kiterjesztette az alap hatályát.



Az uniós parlamenti jóváhagyást követően hamarosan a tagállamok kormányainak képviselőiből álló Tanács végső döntést hozhat a támogatásról.