Csalódott a koporsókészítő, mert túl olcsón adott el egy meteoritdarabot

A jakartai média pénteken számolt be róla, hogy az Észak-Szumátrán élő Joshua Hutagalung házának tetejét három hónapja áttörte egy meteorit.



A férfi a Jakarta Postnak elmondta, hogy a kőzetet egy amerikainak adta el 14 ezer dollárért, és csak most tudta meg, hogy valójában 1,8 millió dollárt (545 millió forintot) érhetett.



Ha ez igaz, akkor hazudtak nekem, és nagyon csalódott vagyok - nyilatkozta az újságnak a 34 éves férfi.



A 2,2 kilogramm súlyú űrkőzetből 1,8 kilogrammot adott el. A 4,5 milliárd éves kőzetet Jared Collins amerikai meteoritszakértő vásárolta meg tőle 200 millió rúpiáért (14 ezer dollárért).



A 200 millió rúpiát arra költöttem, hogy a családomnak és árváknak segítsek, hozzájárultam egy templom építéséhez és megjavíttattam a szüleim sírját - mesélte.



Hutagalung a Facebookon egy posztban írt róla, hogy a házába pottyant egy meteorit darab. Mint mondta, eleinte nem akarta eladni, de mikor Collins további 14 millió rúpiát (300 ezer forintot) ajánlott fel neki a tető megjavítására, beadta a derekát.



Collins egy amerikai gyűjtőnek adta el a meteoritot, aki a The Sun értesülése szerint az Arizónai Állami Egyetem Meteoritkutatási Központjában helyezte el, ahol folyékony nitrogénben tárolják.



Hutagalung elmondta, hogy a meteoritból nála maradt részt megosztotta a családtagjaival, és akármilyen értékes is, nem szándékozik eladni.

Joshua Hutagalung said he felt "cheated" after selling the rock to US meteorite expert, Jared Collins, for a much cheaper price than its true value, refuting reports fr foreign media that had painted him as a sudden multimillionaire after making the sale. https://t.co/yjT5kDAnan