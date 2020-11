Járvány

Belebukott a dán mezőgazdasági miniszter, hogy 17 millió nyérc levágására adott utasítást a koronavírus miatt

Dániában azért akarják levágni a szőrméjük miatt tenyésztett nyérceket, mert a koronavírus különböző mutációit mutatták ki az állatokban. 2020.11.19 09:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Benyújtotta a lemondását szerdán Mogens Jensen dán élelmiszerügyi és mezőgazdaságért felelős miniszter, miután törvénytelen utasítást adott az ország 17 milliós nyércállományának levágására a koronavírus mutációja miatt, írja az MTI. Lemondását a kormányoldal és az ellenzék is üdvözölte, de utóbbi Mette Frederiksen miniszterelnök felelősségét is felvetette, és vizsgálatot követel.



A dánok kormányba vetett bizalma a nyércek kiirtására vonatkozó döntés nyomán érezhetően megrendült. Az aarhusi egyetem felmérése szerint november közepén a megkérdezettek alig több mint fele mondta, hogy bízik a kormányban, míg júliusban ez az arány 75 százalék volt.



Dániában azért akarják levágni a szőrméjük miatt tenyésztett nyérceket, mert a koronavírus különböző mutációit mutatták ki az állatokban.



A hatóságok november elején kezdeményezték az állomány kiirtását arra hivatkozva, hogy a megváltozott vírus embereket is képes megfertőzni, és terjedése miatt hatástalanná válhatnak a későbbi vakcinák. Bár a kormány időközben sietve előkészített egy törvénytervezetet a nyércek kiirtásának engedélyezésére, az ellenzék leszögezte, hogy nem engedi megkerülni a hagyományos 30 napos jogalkotási folyamatot. Az ellenzéki pártok szerint addig ugyanis nem kezdeményezhető az egészséges nyércek levágása, amíg nincsenek tervek az ország mintegy 1100 nyércfarmjának tulajdonosai és dolgozói kártalanítására.



A dán kormány keddi közlése szerint sikerült megszereznie a parlamenti támogatást a nyércek levágásához.