Koronavírus

Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a fertőzöttek száma

Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a fertőzöttek száma, de több tesztet is végeztek, mint a hétvégén - derült ki a válságstábok keddi jelentéséből.



Szlovéniában a kabinet által kedden közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 1388-cal 56 932-re nőtt a fertőzöttek száma. Rekordszámú, 45 beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 876-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1275-en vannak kórházban, közülük 208-at ápolnak intenzív osztályon.



Járványügyi szakemberek abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló szigorú intézkedések 14 nap múlva meghozzák eredményüket, és csökkenni fog a napi új fertőzöttek, következésképpen a kórházi kezelésre szoruló betegek és az elhalálozások száma is.



Szlovéniában szinte teljesen leállt az élet. Az országban minden összejövetel tilos. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenütt. Még két hétig zárva maradnak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik. Leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 1945 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 87 464-et. Az elmúlt napon 31 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi áldozatainak száma így 1113-ra emelkedett. Kórházban 1827 beteget ápolnak, közülük 196-an vannak lélegeztetőgépen.



A koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések Horvátországban az egyik legliberálisabbak az Európai Unióban. Kötelező a maszk viselése mindenütt, de a jogi személyek kivételével a szabálysértőket nem büntetik.



Az intézkedések főleg a rendezvényeken részt vevők számának korlátozásában merülnek ki, a sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni, és a vendéglátóhelyeknek legkésőbb éjfélkor be kell zárniuk.