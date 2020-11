Koronavírus

Franciaországban az egy hónappal ezelőtti szintre csökkent a napi esetszám

Franciaországban az elmúlt 24 órában kevesebb, mint tízezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, amire október 12. óta nem volt példa - közölte hétfő este az egészségügyi tárca.



Hétfőn 9406 új esetet regisztráltak a hatóságok, a vasárnapi 27 ezer, a szombati 32 ezer és az egy héttel ezelőtti több mint 60 ezres rekord után.



A pozitív tesztek aránya viszont visszaemelkedett 16,9 százalékra az előző napi 16,4-ről, és az elhunytak száma is 506-tal emelkedett az előző napi 306 után.



A járvány kezdete óta 45 054-en vesztették életüket a Covid-19 betegségben, közülük több mint 30 ezren tavasszal.



A kórházban ápoltak száma jelenleg 33 466, ami 416 beteggel több, mint vasárnap volt.



Olivier Véran egészségügyi miniszter hétfőn egy lapinterjúban elmondta: az adatok arra utalnak, hogy Franciaország túl van a koronavírus-járvány tetőzésén.



A területi eltérések azonban még jelentősek, a Lyon központú Auvergne-Rhone-Alpes régióban - ahonnan még hétfő reggel is szállítottak el repülővel súlyos betegeket - nyolccal nőtt az elmúlt 24 órában az intenzív osztályokon ápoltak száma, miközben a párizsi kórházakban 27-tel csökkent a súlyos betegek száma.



Miután vasárnap több nagyvárosban is utcai imádkozással tüntettek katolikusok amiatt, hogy nem tarthatók misék a templomokban, Jean Castex miniszterelnök hétfőn a vallási vezetőknek megígérte, hogy amennyiben folytatódik a fertőzöttek és az intenzív osztályra kerülők számának csökkenése, december 1-jétől nemcsak a kereskedelem számára kezdődhet meg a korlátozások fokozatos feloldása, hanem a vallási helyeken is engedélyezettek lesznek ismét az istentiszteletek. A karantén idején a vallási helyek és a templomok nyitva tarthatnak, de az esküvőkön és a temetéseken kívül nem engedélyezettek a vallási gyülekezések.