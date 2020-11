Nagy-Britannia

Távozik Boris Johnson főtanácsadója

Egybehangzó pénteki médiaértesülések szerint még az idén távozik tisztségéből Dominic Cummings, Boris Johnson brit miniszterelnök rendkívül befolyásos főtanácsadója.



Az értesülést Grant Shapps közlekedési miniszter a BBC rádiónak nyilatkozva közvetve megerősítette.



A BBC-nek egy névtelenül nyilatkozó, magas beosztású Downing Street-i illetékes azt mondta, hogy Cummings karácsonyra már nem lesz tisztségében.



A radikálisan EU-szkeptikus miniszterelnöki főtanácsadó volt a brit EU-tagság megszűnéséért (Brexit) küzdő legnagyobb kampánycsoport, a Vote Leave vezéralakja a kilépésről döntő 2016-os népszavazás kampányában.



Cummings nem tagja a Johnson vezette kormányzó Konzervatív Pártnak és a kormánynak sem. Ugyanakkor ő a brit kormányzati stáb messze legbefolyásosabb olyan tagja, akinek nincs miniszteri tisztsége, és közvetlen befolyása van a sarkalatos szakpolitikai kérdések mellett a kormányon belüli személyi döntésekre is.



Politikai elemzők körében konszenzusos az a vélemény, hogy Cummings kampánystratégiájának tulajdonítható a Johnson vezette Konzervatív Párt váratlanul nagy arányú győzelme a tavalyi brit parlamenti választáson.



Cummings tevékenységét azonban szinte folyamatos politikai botrányok kísérik.



Egybehangzó elemzői és sajtóvélemények szerint ő erőszakolta ki például az előző pénzügyminiszter, Sajid Javid távozását is az év elején, amikor Boris Johnson kormányátalakítást hajtott végre.



Johnson felajánlotta Javidnak, hogy megtarthatja posztját, de ennek fejében azt követelte, hogy menessze teljes tanácsadói stábját. Javid ezt nem fogadta el és lemondott. Konszenzusos az az elemzői vélemény, hogy a követelés mögött Cummings állt, akinek a pénzügyminisztériumi hatáskörök egy részének elvonása, a tárca önállóságának korlátozása lehetett a célja.



Ugyancsak hangos botrányt kavart, amikor Cummings feleségével és gyermekével együtt március végén a Londontól több mint 400 kilométerre északkeletre lévő Durham megyébe, szülei birtokára autózott, jóllehet a Downing Street előző nap azt jelentette be, hogy a főtanácsadó a Covid-19 betegség tüneteit észleli magán és a kormány előírásainak megfelelően kétheti elkülönítésbe vonult.



E botrány után még a kormányon belül is sokan követelték Cummings menesztését, de Johnson akkor még kiállt főtanácsadója mellett.



Most azonban a brit sajtó immár tényként tárgyalja Dominc Cummings közelgő távozását, és az értesülést Grant Shapps közlekedési miniszter a BBC televízió pénteki politikai magazinműsorában alig burkoltan megerősítette. Shapps kijelentette: a tanácsadók "bizonyos időközönként jönnek és mennek", és őt nem lepték meg Cummings távozásának hírei.