Belgiumban csökken az új fertőzések és a kórházba szállítottak száma

A Belgiumban rendelkezésre álló 2000 intenzív osztályos ágy közül jelenleg 1470 foglalt, az ilyen ellátásra szorulók száma a remények szerint tovább mérséklődik.

Továbbra is csökkenő tendenciát mutat a koronavírus-járvány terjedésének üteme Belgiumban, az országban a múlt heti adatokhoz képest közel egy hete 46 százalékkal kevesebb az új fertőzött, és csökkent a kórházba szállítottak száma is - közölte a belga közegészségügyi intézet szerdán.



A jelentés szerint, noha a koronavírus halálos áldozatainak száma továbbra is enyhe növekedést mutat, a járvány második hullámának idején most először nem emelkedett az intenzív osztályon ápoltak száma.



A Belgiumban rendelkezésre álló 2000 intenzív osztályos ágy közül jelenleg 1470 foglalt, az ilyen ellátásra szorulók száma a remények szerint tovább mérséklődik.



A közzétett adatok szerint, amíg a múlt hét folyamán átlagosan naponta 13 213 vírusteszt bizonyult pozitívnak, ezen a héten napi 7834 új megerősített esetet jegyeztek fel. Ez 46 százalékos visszaesést jelentett az előző hét átlagához képest. Ez idáig 507 475 ember fertőződött meg az országban a járvány megjelenése óta.



Jelenleg 100 ezer lakosra 1362 fertőzött jut, ez a mutató a hét végén 1758, másfél hete pedig 1609 volt.



Átlagosan naponta 536 beteg került kórházba a hét folyamán, szemben az előző hét nap 614-es átlagával. Jelenleg 7058 koronavírusos beteget ápolnak kórházba, 163-mal kevesebbet, mint kedden. A betegek közül 881 esetében kell lélegeztetőgépet alkalmazni, számuk az elmúlt napokban nem változott.



A hét folyamán naponta átlagosan 190,3 ember halt meg a vírus okozta betegség szövődményeiben, szemben az előző hét 165,6 napi átlagával. A pandémia kezdete óta 13 561 ember halt meg a vírus következtében Belgiumban.