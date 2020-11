'Ez a cég úgy bánik az alkalmazottakkal, mint a sz.rral' - hangosbemondóba káromkodva mondott fel egy nő (videó)

Durván besokallt egy texasi Wallmart-áruház női alkalmazottja. Shana Ragland a hangosbemondón keresztül, kőkemény stílusban adta főnökei (és mindenki más) tudtára, hogy elege van.



"Minden Walmart-vásárló, munkatárs és menedzser figyelmébe! Shana vagyok a kettesből, és csak azt szeretném mondani, hogy Henry egy büdös rasszista pöcs" - kezdte a mondandóját Shana, majd hasonló hangnemben folytatta.



Néhány kollégáját és főnökét perverznek nevezte, majd hozzátette, hogy reméli, az említettek nem beszélnek úgy otthon a lányukkal, mint ahogy vele beszéltek az áruházban.



Ezután azzal vádolta a céget, hogy ok nélkül rúg ki színesbőrű munkatársakat, és úgy bánik az alkalmazottakkal, mit a sz.rral.



"B.szódjanak meg a menedzserek, b.szódjon meg ez a cég, b.szódjon meg ez az állás, és az a nagy lusta k.rva Chris Price, kib.szottul felmondok" - zárta mondandóját a nő, akinek a videóját már több mint 700 ezren tekintették meg. Elég sok gratuláló kommentet is kapott.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy