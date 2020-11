Koronavírus

Von der Leyen: az EU 300 millió adag oltóanyagot fog vásárolni a Pfizertől és a Biontechtől

A két cég közölte: kilencven százalékban hatásos lehet az általuk kifejlesztett kísérleti oltóanyag az új típusú koronavírus ellen. 2020.11.09

Az Európai Unió 300 millió adag oltóanyagot fog vásárolni a Pfizertől és a Biontechtől - jelentette be az Európai Bizottság elnöke hétfőn, miután a két cég közölte: kilencven százalékban hatásos lehet az általuk kifejlesztett kísérleti oltóanyag az új típusú koronavírus ellen.



Ursula von der Leyen tudatta: nemsokára megállapodást írnak alá a két céggel a vakcinák megvásárlásról. A brüsszeli testület elnöke hozzáfűzte, hogy a vakcina hozzáférhetőségéig az embereknek be kell tartani az óvintézkedéseket és vigyázniuk kell egymásra.



A bizottság már hónapokkal ezelőtt tájékozódó megbeszéléseket tartott több gyógyszervállalattal, többek között a Pzifer-Biontech cégekkel. A testület szeptemberi tájékoztatása szerint a közös uniós beszerzésen alapuló tervezett szerződés lehetővé tenné, hogy valamennyi uniós tagállam megvegye az oltóanyagot, valamint azt is, hogy az alacsonyabb és közepes jövedelmű országok azt adományként kaphassák meg.



Az unió végrehajtó szerve várhatóan az összes uniós tagállam nevében keretszerződéssel fogja biztosítani elsőként 200 millió adag beszerzését, valamint további 100 millió adag beszerzésének lehetőségét.



Az EU június közepén fogadta el az úgynevezett európai oltóanyag-stratégiáját, amelynek célja, hogy 12-18 hónapon belül minden európai állampolgár számára magas színvonalú, biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat biztosítson.



Ennek érdekében a bizottság a tagállamokkal együtt előzetes piaci kötelezettségvállalásokat köt az oltóanyaggyártókkal.