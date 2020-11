Koronavírus

Horvátországban és Szlovéniában lassult az új fertőzöttek számának növekedése

A szlovén tudományos intézet szerint bár lassul a fertőzöttek számának napi növekedése, ez még nem jelenti azt, hogy sikerült megfékezni a járványt, amely az elkövetkező napokban tetőzhet. 2020.11.07 18:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szlovéniában és Horvátországban lassult az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése - derült ki a válságstábok szombati jelentéséből.



Szlovéniában a kabinet által szombaton közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 1612-vel nőtt a fertőzöttek száma. Harmincnégy beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 531-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1084-en vannak kórházban, közülük 175-öt ápolnak intenzív osztályon. Szlovéniában 44 271-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma.



A szlovén tudományos intézet szerint bár lassul a fertőzöttek számának napi növekedése, ez még nem jelenti azt, hogy sikerült megfékezni a járványt, amely az elkövetkező napokban tetőzhet.



Tomaz Gantar egészségügyi miniszter a szlovén közszolgálati rádiónak úgy nyilatkozott: Szlovéniában továbbra is nő a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma. "Vékony jégen táncolunk, a helyzet nagyon gyorsan romolhat, ezért nem lehetünk nyugodtak" - mondta.



A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt egy nap alatt 2399 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte az 64 704-et.



Az elmúlt napon újabb 35 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 752-re emelkedett. Kórházban 1330 beteget ápolnak, közülük 128-an vannak lélegeztetőgépen.



Andrej Plenkovic kormányfő pénteken újságíróknak azt mondta: ha szükséges, szigorítanak az intézkedéseken, és korlátozzák a rendezvényeken résztvevők maximális létszámát. Horvátországban jelenleg ötven résztvevőnél nagyobb rendezvényeket tilos tartani, az esküvőkön és temetéseken pedig harmincan vehetnek részt.



A miniszterelnök megismételte korábbi kijelentését is, miszerint nem terveznek a tavaszihoz hasonló gazdasági zárlatot és éjszakai kijárási tilalmat sem vezetnek be.