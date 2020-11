Bécsi merénylet

2020.11.03 11:50 MTI

Háromnapos nemzeti gyászt rendelt el az osztrák kormány kedden az előző esti bécsi merénylet után, amelyben legfrissebb adatok szerint négy ártatlan ember vesztette életét.



Félárbócra eresztették a zászlókat az osztrák kancellári és az elnöki hivatal, valamint az összes minisztérium és középület előtt. Kedd délben egyperces néma csenddel emlékeznek az áldozatokra, és szerdán az iskolai oktatás is megemlékezéssel kezdődik.



"Az Osztrák Köztársaság a múltban, a jelenben és a jövőben is a sokszínűség, a párbeszéd és az egymás iránti kölcsönös tisztelet országa lesz" - írta határozatában a kormány.



A kabinet "a szabadság és a demokrácia elleni támadásnak" nevezte a merényletet. Jelezte: minden rendelkezésére álló eszközzel meg fogja védeni alapértékeit, és nemzetközi partnereivel harcolni fog a terrorizmus és a szélsőségesség ellen.



Hétfő este egy - vagy több - szélsőséges merénylő lövöldözni kezdett a Seitenstettengasse utcában található központi bécsi zsinagóga környékén. A támadásban eddig négyen vesztették életüket, és tizenheten megsebesültek. Egy merénylőt lelőttek.



A zsidó hitközség elrendelte az összes ausztriai zsinagóga ideiglenes bezárását. Emellett a bécsi kóser éttermek, boltok és zsidó iskolák sem nyitottak ki kedden - mondta el Erich Nuler, a válságstáb szóvivője.



A 2001-es népszámlálás adatai szerint 8140 zsidó él Ausztriában, 6988 Bécsben. Más becslések szerint számuk 15-20 ezer is lehet.



"Szívünk és imáink az áldozatokkal és hozzátartozóikkal van" - mondta Pinchas Goldschmidt, az európai rabbik konferenciájának elnöke, új egyházpolitikát követelve Európában.



"Ez az arcátlan terrortámadás merénylet Európa összes lakosa, értékeink és életmódunk ellen" - szögezte le Goldschmidt. "Nem tűrhetjük tovább ezt a terrort, és meg kell védenünk magunkat a szélsőségesség minden formájától" - emelte ki.



Charlotte Knobloch, a müncheni és felső-bajorországi zsidó hitközség vezetője azt mondta: a támadásról készült felvételek durvaságról és az emberi élet elképzelhetetlen mértékű semmibevételéről tanúskodtak. Knobloch aláhúzta: a demokrácia nem maradhat fegyvertelen ellenségeivel szemben.



Christoph Schönborn bécsi bíboros érsek hangsúlyozta: nem szabad gyűlölettel válaszolni a történtekre, mert az további gyűlöletet szít.



Az evangélikus egyház ausztriai képviselőjét is megrendítették az események. "Amikor a szavak csődöt mondanak, csak a csendes ima marad" - írta a közösségi médiában Michael Chalupka püspök. A bécsiek összetartását nem törheti meg a terror - fűzte hozzá.



Az osztrák ortodox egyház is elítélte a terrortámadást. Arsenios Kardamakis metropolita mélységes megrendülésének adott hangot, és az összefogás szükségességét hangsúlyozta. Hozzátette: imádkozik az áldozatokért és a rendőrökért.

Az ausztriai muszlim hitközség (IGGÖ) megdöbbenését fejezte ki. "Ezekben az órákban az érintettekre, családjaikra és a bevetésben lévő rendőrökre gondolunk" - írta az IGGÖ a Facebookon. A muszlim hitközség feltétel nélküli együttműködéséről biztosította az osztrák hatóságokat. Egy szóvivő jelezte: ők sem tudnak többet az elkövetőről, mint a belügyminisztérium.