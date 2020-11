Továbbra is tart a hajtóvadászat a bécsi terrortámadás után - videók

Órák óta zajlik a hajtóvadászat legalább egy elkövető ellen a Bécs belvárosában történt terrortámadás után. Eddig úgy tudni, két civil meghalt, legalább 15-en megsebesültek, többen súlyosan. Az egyik feltételezett elkövetőt agyonlőtték a rendőrök. Karl Nehammer (ÖVP) belügyminiszter arra szólította fel a lakosságot, mindenki maradjon otthon, az iskolákat is bezárták.

Kedden 20 óra körül érkezett sürgősségi hívás a bécsi rendőrségre, miszerint egy férfi válogatás nélkül, puskával lövöldözik az 1. kerületi zsinagóga közelében lévő éttermekre. A rendőröket kivezényelték, a zsinagóga közelében lévő Seitenstettengasse-hoz. A helyszínen tűzpárbaj volt, amely során egy rendőr súlyosan megsérült. Egy áldozat a helyszínen meghalt, egy nő a kórházban hunyt el súlyos sérülései következtében.



Más felvételeken több vadul lövöldöző férfit lehet látni az osztrák főváros utcáin. Az egyik videón látni lehet, hogy egy embert - valószínűleg a rendőrt - találat ért. Felvétel van arról is, amint az egyik támadó többször rálő egy fegyvertelen civilre.



Hamar kiderült, hogy nem egy, hanem több fegyveres összehangolt akcióról van szó. Összesen hat belvárosi helyszínen támadtak a terroristák. A rendőrség szerint legalább három fegyveres követte el a merényletet.



Llegalább egy elkövető szökésben van.

#Breaking #News: Assailants attacked a restaurant in #Vienna, #Austria. At least 1 dead and 3 seriously injured. Either IED or suicide belt involved. Remaining attacker(s) still at large. Video shows the scene of the attack after the attacker(s) left the area. #Terror #Terrorism pic.twitter.com/YFYzWgI6NB