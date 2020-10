Koronavírus

Belgium tovább szigorított

Tovább szigorított a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett országos szintű intézkedéseken Belgium, az ország nem zárja le határait, de a külföldi utazás nem ajánlott, a nem alapvetően szükséges árukat kínáló üzleteknek azonban be kell zárniuk vasárnaptól - jelentette be Alexander De Croo belga miniszterelnök pénteken Hollandiában.



A belga miniszterelnök közölte, az új szabályok vasárnaptól december 13-ig lesznek érvényben.



A szigorított szabályok szerint az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak nyitva maradhatnak. Vásárolni családonként egy ember mehet, egy vásárló legfeljebb harminc percig tartózkodhat az üzletben. Más üzletek esetében internetes vásárlást követően lehetőség lesz az áru kiszállítására és átvételére.



Minden olyan tevékenységet végző szolgáltatónak be kell zárnia, akinek munkája során a közvetlen fizikai kapcsolat elkerülhetetlen, például a fodrászoknak és a kozmetikusoknak. Az iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak november 15-ig csak távoktatás megengedett, a felsőoktatás esetében a távoktatás december közepéig folytatódik.



Kijelentette, az ország nem zárja le határait, de a külföldi utazás nem ajánlott.



A magánjellegű, még a nem egy háztartáson belül élő családtagok közötti találkozások sem megengedettek. Egy család egy további emberrel tarthat személyes kapcsolatot.



A temetésen résztvevők száma 15 lehet, nyilvános helyeken csoportosan legfeljebb négyen tartózkodhatnak. A távmunka kötelezővé válik ott, ahol ez megoldható.



A pénteki bejelentés megerősítette az országos éjszakai, éjfél és reggel öt óra közötti kijárási tilalomra vonatkozó szerdai koránydöntést. Az intézkedés nem változtat a belga főváros és az ország francia nyelvű tartományában, Vallóniában nemrégiben bevezetett szigorúbb, este 22 és reggel hat óra között érvényes kijárási tilalmon. Belgiumban a bárok és éttermek, a mozik, a színházak és koncerttermek, a fitneszközpontok, beleértve a szaunákat és az uszodákat is, már október elejétől zárva tartanak.



A belga közegészségügyi intézet pénteki tájékoztatása a hét folyamán naponta átlagosan 15 316 új koronavírus-fertőzést jegyeztek fel, 38 százalékkal többet, mint az azt megelőző héten. A járvány belgiumi megjelenése óta 392 258 ember fertőződött meg az országban.



Jelenleg 100 ezer lakosra legkevesebb 1609 fertőzött jut, a mutató 186 százalékkal emelkedett egy hét leforgása alatt. Minden negyedik vírusteszt pozitívnak bizonyul. Jelenleg 6187 embert ápolnak kórházban koronavírus miatt, közülük 1057 esetben kell intenzív ellátást biztosítani. A 11,5 milliós országban a vírus okozta betegség szövődményeiben 11 308 ember halt meg, a hét folyamán átlagosan naponta 79-en, mintegy 44 százalékkal többen, mint egy hete. 100 ezer lakosra több mint 8 haláleset jut - közölték.

A holland közegészségügyi intézet pénteki jelentése szerint az új azonosított fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában meghaladta a 11 ezret. Jelenleg 660 beteget kezelnek kórházban, közülük 142-en intenzív ellátásban részesülnek. A járvány kezdete óta 7350-an haltak meg a vírus szövődményeiben Hollandiában. Az igazolt esetek száma meghaladja a 330 ezret. A Covid-betegséggel összefüggésben a hét folyamán naponta átlagosan 54 halálesetet jelentettek, szemben az előző hét átlagos napi 37 esetével.



A holland kormány szigorúbb intézkedések bevezetését helyezte kilátásba, bejelentés a jövő hét elején várható.



A luxemburgi parlament péntek hajnaltól érvényes éjszakai, 23 óra és reggel 6 óra közötti kijárási tilalomról, valamint számos további korlátozás bevezetéséről, egyebek mellett a magánjellegű összejövetelek létszámának csökkentéséről, valamint az orrot és a szájat eltakaró maszk viselésének szigorúbb szabályozásáról döntött csütörtökön.