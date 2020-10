Lengyelország

A lengyel elnök az abortuszszabályzást módosító tervezetet nyújt be

A javaslat szerint az abortusztilalom alóli egyik, a magzati rendellenességekkel járó terhességre vonatkozó kivétel akkor lenne alkalmazható, ha a gyermeknél az élettel összeférhetetlen károsodást valószínűsítik. 2020.10.30 15:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az abortusz feltételeit módosító tervezet benyújtását jelentette be pénteken Andrzej Duda lengyel állmfő, a javaslat szerint az abortusztilalom alóli egyik, a magzati rendellenességekkel járó terhességre vonatkozó kivétel akkor lenne alkalmazható, ha a gyermeknél az élettel összeférhetetlen károsodást valószínűsítik.



A lengyel államfői hivatal honlapján olvasható nyilatkozat szerint a tervezet összhangban van a beteg magzatok művi vetélését alkotmányellenesnek minősítő, a minden embernek életjogára hivatkozó múlt heti alkotmánybírósági döntéssel.



Az alkotmányellenesnek talált előírás lehetővé tette a terhesség megszakítását a magzati lét bármelyik szakaszában, ha az orvosok "nagy valószínűséggel" megállapítják a magzat súlyos betegségét, károsodását. Az így megfogalmazott kivétel alapján tavaly több mint ezer terhességmegszakítást hajtottak végre, a leggyakrabban Down-szindrómás magzatokon.



A szóban forgó kivételen az államfői javaslat szerint úgy szűkítenének, hogy ez csak az úgynevezett letális károsodásokra vonatkozna, vagyis akkor tenné lehetővé az abortuszt, ha a prenatális vizsgálatok "magas valószínűséggel" megállapítják: a gyermek holtan fog megszületni, illetve olyan károsodással, amely "elkerülhetetlenül és közvetlenül" a gyermek halálát okozza az alkalmazott terápia ellenére.



Andrzej Duda kifejtette: az 1993 óta érvényben lévő, "abortuszkompromisszumnak" nevezett törvény az általa javasolt módosítása után továbbra is három kivételt fog tartalamazni az abortusztilalom alól. A módosított kitétel mellett ugyanis a nemi erőszak következtében fogant életre, valamint az anya életét veszélyeztető terhességre vonatkozó kivételek is érvényben maradnak.



Az elnök úgy látta: a tervezete összhangban van az alkotmánybíróság 1997-es, valamint múlt heti döntésével is, melyek szerint az emberi lény a születés előtti szakaszban is élethez való joggal rendelkezik. "A letális károsodások esetén a gyermek halála elkerülhetetlen, életének védelme ezért meghaladja az ember lehetőségeit" - érvelt Duda.



Közölte: a tervezet benyújtásán kívül szorgalmazni fogja a fogyatékos gyermekeket nevelő családok szélesebb körű támogatását.



Aláhúzta: széleskörű politikai konszenzust vár el a tervezete kapcsán. A politikusokhoz, a társadalomhoz fordulva az elnök kölcsönös tiszteletre, az érzelmek csillapítására hívott fel.



A taláros testület múlt csütörtöki döntése óta Lengyelországban naponta nagy létszámú, templomok, emlékművel rongálásával, vulgári jelszavak hangoztatásával is járó tüntetések zajlanak. Péntek estére központi tiltakozást hívtak össze Varsóba.



A tüntetések élére álló, a Nők Sztrájkja nevű feminista kezdeményezés péntek délelőtti sajtóértekezletükön közölték: két fő követelményük az abortuszszabályozást érintő alkotmánybírósági döntés érvénytelenítése, valamint a Jog és Igazságosság kormányának lemondása.