Koronavírus

Von der Leyen: az EU 100 millió eurót mozgósít gyorstesztek vásárlására

A koronavírus terjedésének megfékezése céljából az Európai Bizottság a gyors antigéntesztek közvetlen megvásárlásához és eljuttatásához a tagállamok számára 100 millió eurót (mintegy 36 milliárd forint) mozgósít - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az uniós testület újabb járványügyi intézkedéscsomagjának bemutatásakor szerdán.



Von der Leyen elmondta, az intézkedéscsomag meghatározza a nemzeti és regionális tesztelési stratégiák kialakításához szükséges kulcsfontosságú elemeket. Egyebek mellett az információáramlás javítására, a hatékonyabb és gyorsabb tesztelés biztosítására, a határokon átnyúló járványfigyelő alkalmazások teljes mértékű kihasználására és az alapvető gyógyászati kellékek biztosítása összpontosít.



Bejelentette, hogy az uniós bizottság új közös közbeszerzési eljárást indított az oltáshoz szükséges orvosi eszközök beszerzésére.



A bizottsági elnök által ismertetett közlemény szerint közös megközelítésre és a hatékony tesztelés előmozdítására van szükség. A bizottság ezért felszólította a tagállamokat, hogy november közepéig nyújtsák be a tesztelésre vonatkozó nemzeti stratégiájukat. A tájékoztatás szerint a biztonságos és hatékony oltóanyagok kifejlesztése és alkalmazása érdekében az uniós bizottság megállapodásra irányuló tárgyalásokat folytat több oltóanyaggyártóval annak érdekében, hogy a vakcinák rendelkezésre bocsáthatók legyenek mind az európaiak, mind a világ többi polgára számára.



Annak érdekében, hogy a tagállamok könnyebben és olcsóbban férhessenek hozzá a koronavírus megelőzéséhez, felderítéséhez és kezeléséhez szükséges eszközökhöz, a bizottság a vámok és az áfa ideiglenes felfüggesztését kiterjeszti a nem uniós országokból származó orvosi eszközök behozatalára is. Azt javasolták továbbá, hogy a kórházaknak és az orvosoknak ne kelljen megfizetniük az áfát a koronavírus elleni küzdelemben használt oltóanyagok és tesztkészletek után.



A brüsszeli testület arra szólította fel a tagállamokat, hogy a járvánnyal összefüggő minden adatot bocsássanak az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az uniós bizottság rendelkezésére. A kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazásokkal kapcsolatban azt közölték, hogy valamennyi tagállamnak hatékony és kompatibilis alkalmazásokat kell kidolgoznia, és fokoznia kell arra irányuló kommunikációs erőfeszítéseit, hogy alkalmazását minél többen igénybe vegyék.



A közlemény kiemelte, hogy minden tagállamnak újabb kommunikációs kampányokat kell indítania a továbbra is terjedő hamis, félrevezető és veszélyes információk ellen, valamint a járvánnyal összefüggő fásultsággal járó kockázatok kezelése érdekében.