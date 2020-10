Sajtó

Törökország nyomozást indított a Charlie Hebdo Erdogan-karikatúrája miatt

Az ankarai főügyészség nyomozást indított a Charlie Hebdo szatírikus francia hetilap vezetői ellen, miután a kiadvány szerdai száma karikatúrát jelentetett meg Recep Tayyip Erdogan török elnökről - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.



A Charlie Hebdo címlapján szereplő rajzon Erdogan az egyik karjával felemeli egy hidzsábot viselő muszlim asszony meztelen fenekéről a ruhadarabot, aki nevetéssel nyugtázza a mozdulatot. A nő a kezében ráadásul egy olyan tálcát tart, amelyen - a poharak formájára tekintettel - vélhetően alkoholt tartalmazó italok találhatók. A felirat szerint a kép Erdogan magánéletét jeleníti meg, amely "nagyon mókás".



A török elnök szerdán a kormányon lévő, iszlamista Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) parlamenti frakcióülésén kitért a Charlie Hebdo karikatúrájára is.



Közölte: "Hallottuk, hogy a hetilap, amely Franciaországban Mohamed prófétáról közölt ronda és erkölcstelen karikatúrákat, most engem vett célba egy, a címlapon szereplő karikatúrával". Erdogan nem említette a hetilap nevét, és hangsúlyozta, hogy csak hallott a rajzról, de meg nem nézte.



"Még csak azzal a céllal sem néztem meg a karikatúrát, hogy lássam, mit művelnek az ilyen erkölcstelen kiadványok, mert szégyennek tekintem még csak figyelemre méltatni is" - így a török államfő. Majd hozzátette: "Ki vagyok én? Tulajdonképpen nem szükséges semmit mondanom azokról a gazemberekről, akik megannyiszor rágalmazták az én szeretett prófétámat".



Ekkor a teremben tartózkodók felálltak és mintegy 45 másodpercen át tapsolták a török elnök szavait.



Nem sokkal később Erdogan rámutatott: "tudjuk, hogy a célpont nem én vagyok, hanem az általunk védelmezett értékek".



Franciaország és Európa nem azt a meddő, provokatív, gyűlöletkeltő politikát érdemli, mint amelyet Emmanuel Macron és a nézeteiben osztozók képviselnek - vélekedett, nyomatékosítva, hogy az iszlámot és a muszlimokat támadók a terrorizmussal azonosítják ezeket a fogalmakat, holott - miként fogalmazott - "muszlimból nem lesz terrorista, terroristából pedig nem lesz muszlim".



A Nyugatnak intézve gondolatait úgy folytatta: "nem ti vagytok azok, aki Ruandában százezreket, Algériában milliókat gyilkoltak le" a gyémántért, a foszfátért, az aranyért? "Gyilkosokat vagytok ti, gyilkosok!" - hangoztatta a a török államfő. Erdogan úgy látta, hogy a Nyugatnak napjainkban még mindig ugyanazon dolgokra "fáj a foga". "Ezek úgymond újból akarják kezdeni a keresztes hadjáratokat" - mondta.

A török elnöki hivatal sajtóirodája a nap folyamán jelezte, hogy Ankara megteszi a szükséges jogi és diplomáciai lépéseket a Charlie Hebdo karikatúrája kapcsán.



Erdogan a közelmúltban közvetlenül is összetűzésbe került Emmanuel Macronnal. A vita kiváltói azok az erőteljes intézkedések voltak, amelyeket a francia államfő az iszlám fundamentalizmussal szemben hozott, miután Franciaországban a közelmúltban brutálisan meggyilkoltak egy tanárt, aki Mohamed-karikatúrákat mutatott be egy órán.



A török államfő szerint Macronnak fogalma sincs a vallásszabadságról, és szombaton azt üzente francia kollégájának, hogy vizsgáltassa meg elmeállapotát. Erre válaszul Párizs hazarendelte konzultációra ankarai nagykövetét, Macron pedig elfogadhatatlanak nevezte Erdogan szavait, és azt követelte, hogy "változtasson politikai irányvonalán, mert minden vonatkozásban veszélyes".



A török elnök hétfőn arra szólította fel országa lakosságát, hogy egyáltalán ne vásároljanak francia termékeket.