Koronavírus

Tüntettek Prágában a kormány óvintézkedései ellen

A cseh kormány koronavírus-járvány elleni óvintézkedéseinek megszüntetését követelték szerda délután Prágában a civil szervezetek áltak összehívott tüntetések résztvevői.



Az október 22-től érvényben lévő kormányrendelet szerint jelenleg egy tüntetésen legfeljebb 100 ember vehet részt húszas csoportokba osztva. Az első száz tüntető megérkezése után a rendőrség lezárta a megmozdulásnak helyt adó belvárosi Köztársaság teret. Több száz tüntető a rendőrkordonon kívül vett részt az eseményen. Kívül rekedt a hivatalos rendezvényen az a több tucatnyi civil is, akik előzőleg az Óvárosi téren gyűltek össze, és onnan vonultak át menetben a tüntetés helyszínére.



"A kormány intézkedéseivel elveszi életünket, jogainkat, országunkat" - jelentette ki David Tesar, a tüntetés egyik szervezője. Leszögezte: nem vonják kétségbe, hogy járvány van, de a kormány átgondolatlan intézkedéseivel "térdre kényszeríti a társadalmat", ami elfogadhatatlan. Kifogásolta azt is, hogy a kormány segítsége a társadalomnak és a vállalkozóknak "messze elmarad a szükségestől".



Csehországban szerdán állami ünnepnap van, Csehszlovákia 1918-as megalakulására emlékeznek. Több tüntető cseh zászlókkal és transzparensekkel vett részt a megmozduláson, amelyeken bírálták a kormányt. "A vírus képességei is nagyobbak, mint kormányunké" - állt az egyik transzparensen. Kora estére további civil akciókat jelentettek be Prágában.



Néhány apró incidensen kívül rendzavarás egyelőre nem történt. A tíz nappal ezelőtt az Óvárosi téren megtartott hasonló tüntetés utcai zavargásokba, a tüntetők egy csoportjának rendőrség elleni támadásába torkollott. A rendőrség csak könnygáz és a vízágyú bevetésével tudott rendet teremteni a téren.