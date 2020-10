USA

Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett alkotmánybíró jelöltségét

Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett konzervatív alkotmánybíró jelöltségét hétfőn az esti órákban, a bíró le is tette a hivatali esküjét.



A szenátorok párthovatartozás szerint, 52:48 arányban szavazták meg az új alkotmánybírót. Egyetlen republikánus politikus, Maine állam szenátora, Susan Collins voksolt együtt a demokratákkal és nemleges szavazatot adott le. Donald Trump amerikai elnök üdvözölte a döntést. "Történelmi nap ez Amerika számára" - jelentette ki a Fehér Házban az esketési ceremónián. Amy Coney Barrett röviddel a szenátusi szavazás után Clarence Thomas főbíró irányításával tette le a hivatali esküt a Fehér Házban.



Az új alkotmánybíró az eskütételkor ismételten ígéretet tett arra, hogy személyes meggyőződését nem érvényesíti bírói gyakorlatában. Ha nem így cselekedne, akkor "nem tenne eleget hivatali feladatának" - szögezte le. Kifejtette, hogy független lesz az elnöktől, aki jelölte, és a republikánus szenátoroktól, akik megszavazták őt. "Munkámat félelem és részrehajlás nélkül fogom végezni" - jelentette ki. Az ünnepséget a nagy amerikai televíziós társaságok élőben közvetítették. Donald Trump beszédében méltatta Coney Barrett szakmai felkészültségét. Úgy fogalmazott: a 49 éves jogásznőnek, aki eddig szövetségi kerületi fellebbviteli bíró volt, "kifogástalan a szakmai felkészültsége, nagylelkű a (katolikus) hite és nemes a jelleme".



Beszédében Trump az Egyesült Államok "ragyogó örökségéről" is beszélt. "Soha nem szabad elveszíteni hitünket a történelmünkben, az örökségünkben és a hőseinkben" - mondta.



Az esti szenátusi szavazás előtt Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének frakcióvezetője felszólalásában szintén Amy Coney Barrett felkészültségét hangsúlyozta. Briliáns bírónak nevezte a jelöltet, kiemelve, hogy soha nem keveredett politikai vitákba. Lindsey Graham, a szenátus igazságügyi bizottságának republikánus elnöke történelmi napnak nevezte Coney Barrett megválasztásának napját.



Chuck Schumer, a szenátus kisebbségben lévő demokrata párti frakciójának vezetője úgy vélekedett, hogy álszent döntés született, mert szerinte Donald Trump nem a képességei és a felkészültsége alapján jelölte Barrettet, hanem azért, mert a bírónő radikális jobboldali véleményt képvisel, nevezetesen az abortusz, az emberi jogok vagy a klímavédelem ügyeiben. A hét gyermeket nevelő Coney Barrett konzervatív és katolikus hitében mélyen elkötelezett személyiség, aki jogászként azt vallja, hogy a törvényt betű szerint be kell tartani, nem pedig értelmezni kell, majd az értelmezés alapján meghozni a döntést. Jelölését a demokraták kezdettől fogva elutasították. Részben arra hivatkoztak, hogy az elnök a választások előtt jelölte őt - amelyhez egyébként Trumpnak alkotmányos joga volt - részben pedig konzervativizmusa miatt nem támogatták a bírónőt.

Amy Coney Barrett már kedden munkába áll. Megválasztásával a kilenctagú alkotmánybíróságban 6:3 arányban többségben lesznek a konzervatív bírák. Elődje, a szeptemberben elhunyt Ruth Bader Ginsburg liberális bíró volt.



Az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság az amerikai politika és társadalom életét befolyásoló irányadó döntéseket hoz, bíráinak megbízatása élethosszig tart. Amy Barrett a harmadik konzervatív alkotmánybíró - Neil Gorsuch és Brett Kavanaugh után -, akit Donald Trump jelölt, és akit a szenátus meg is szavazott.



A demokrata párti politikusok közül sokan már hétfőn este reagáltak a szavazásra és az azt követő eskütételre.



Kamala Harris, a demokraták alelnökjelöltje a szavazás után erősen bírálta a döntést, és azt mondta újságíróknak: "ezt nem fogjuk elfelejteni". Harris törvénytelennek minősítette az alkotmánybíró megválasztásának egész folyamatát.



Alexandria Ocasio-Cortez, a Demokrata Párt radikális balszárnyához sorolt képviselő a Twitteren támogatásáról biztosította a demokrata párti politikusok által megfogalmazott felvetést, hogy "töltsék fel", azaz bővítsék ki az alkotmánybíróság létszámát a konzervatív bírók "kiegyensúlyozására". Elizabeth Warren, massachusettsi demokrata párti szenátor ehhez csatlakozva kijelentette: minden megoldás szóba jöhet.