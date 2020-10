Koronavírus

Csehországban szerdától a köztereken is kötelező a maszk viselése

Csehországban szerdától a köztereken is kötelező lesz a maszk viselése a koronavírus-járvány miatt. Erről hétfőn döntött a cseh kormány - jelentette be Roman Prymula egészségügyi miniszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón.



Prymula szerint a maszkok viselése a gépkocsikban is kötelező lesz. Ez alól kivétel, ha az utcán vagy az autóban kizárólag családtagok vannak együtt, illetve ha az emberek sportolnak.



Zárt terekben, tömegközlekedési eszközökben már néhány hete kötelező a maszk viselése.



Roman Prymula azt mondta, hogy a cseh gazdaság esetleges teljes leállításról, ami napok óta az országos napilapok egyik vezető témája, a kormány ezen a héten nem fog tárgyalni.



Csehországban október eleje óta szükségállapot van érvényben. Zárva vannak az iskolák, a vendéglők, a klubok és szüneteltetik a kulturális, valamint sportrendezvényeket is. Vasárnap Prágában több ezer ember tüntetett az óvintézkedések ellen.



A koronavírus-járvány országszerte gyorsan terjed. A legfrissebb adatok szerint már 3721 embert kezelnek kórházban, akik közül mintegy 600 állapota súlyos. A halálos áldozatok száma hétfő este meghaladta az 1500-at. Jelenleg mintegy 104 ezer igazolt aktív fertőzött van Csehországban.