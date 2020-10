Koronavírus

Újra terjed a pánikvásárlás Németországban

A koronavírus-járvány második hullámának felerősödésével ismét feltűnt a pánikvásárlás jelensége Németországban - írta hétfőn Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



A német lap beszámolója szerint a tavaszi első hullám után ismét egyes higiéniai termékek és tartós élelmiszerek forgalma növekszik látványosan, de egyelőre nem országszerte, hanem néhány térségben, főleg a járvánnyal leginkább sújtott tartományok közé tartozó Észak-Rajna-Vesztfáliában és Baden-Württembergben.



Az utóbbi - Németország délnyugati részén fekvő - tartományban annak is lehet szerepe, hogy sokan újabb határlezárásoktól tartanak. Így például Kehlben, a Rajna franciaországi partján fekvő Starbourggal szemben elterülő német kisvárosban az utóbbi napokban rendkívüli mértékben felélénkült a bevásárlóturizmus.



Julia Klöckner szövetségi mezőgazdasági és élelmezési miniszter szerint nincs szükség a szokásosnál nagyobb készletek felhalmozására. A szállítási láncolatok működnek, az élelmiszerellátás nincs veszélyben - mondta a miniszter a FAZ-nak, kiemelve, hogy a pánikvásárlás nemcsak oktalanság, hanem ellentétes a társadalmi szolidaritással. Ráadásul így "sok minden a kukában köt ki" - mondta Julia Klöckner.



A pánikvásárlás megjelenése mellett más jelek is arra utalnak, hogy az elsőnél erősebb és a járványgócok helyett az egész országra kiterjedő fertőzéshullám hatására változik a német lakosság magatartása. Ezt mutatja a többi között a Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság kimutatása, amely szerint az utóbbi két hétben zuhanásszerűen csökkent a távolsági járatokra értékesített jegyek száma, és a mobil távközlési hálózatokból kinyert adatok is azt jelzik, hogy október eleje óta visszaesett a lakosság mobilitása, vagyis az emberek ritkábban és rövidebb ideig mozdulnak ki otthonról, és kisebb távolságot tesznek meg.



Németországban egyre gyorsabban terjed az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2). A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői adatai szerint az utóbbi 24 órában 4325 fertőzést regisztráltak, ami csaknem a duplája az egy héttel korábbi 2467-nek.



A járvány kezdete óta 366 299 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 12-vel 9789-re nőtt. Az adatokat torzíthatja, hogy a járási és városi egészségügyi hivatalok hétvégenként rendszertelenül továbbítanak adatokat a berlini RKI-nek.